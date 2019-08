Ahrensburg : Mit der Rikscha ins Kino

12. Schlosspark-Kinosommer mit Stargast David Kross vom 16. bis 18. August in Ahrensburg.

von Patrick Niemeier

08. August 2019, 16:50 Uhr

Die Kinodiskussion und das Stadtmarketing – zwei Themenbereiche, die in Ahrensburg echte Reizpunkte darstellen.

Ohne große Diskussion schaffen es die Ahrensburger Rotarier hingegen für beide Reizthemen etwas Positives zu schaffen. Drei Tage lang ersetzen sie mit ihrem „Schlosspark-Kinosommer“ zum bereits zwölften Mal zumindest temporär das noch fehlende neue Kino und außerdem ist die Veranstaltung vor der berühmten Schlosskulisse so beliebt , dass sie durchaus als aktives, gelebtes Stadtmarketing.

Noch dazu werden die Gewinne des besonderen Events unter freiem Himmel jedes Jahr gespendet. Im vergangenen Jahr kamen so über 24 000 Euro für wohltätige Projekte zusammen und ungefähr in dem Bereich sollen sich auch die Spenden bewegen, die nach dem diesjährigen Kinoevent auf der grünen Wiese vor dem berühmtesten Bauwerk der Stadt ausgeschüttet werden soll.

Schütten soll es zuvor allerdings möglichst nicht vom Himmel in den drei Tagen vom 16. bis 18. August, wenn die Filmleinwand als großer Blickfang wieder am Kopf der Wiese aufgestellt wird. Nachdem die ehrenamtlichen Veranstalter in den vergangenen Jahren häufig negative Erfahrungen mit dem Wetter und seinen Kapriolen gemacht haben, hofft man nun auf ein Einsehen von Petrus. Mindestens ein guter Tag sei notwendig, um auf einen guten Schnitt zu kommen, kann das erfahrene Orga-Team berichten, das froh ist, dass die Stadt offenbar erkannt habe, welches Potenzial in dem Event schlummert und dieses Jahr großzügiger war, was das Aufhängen von Bannern und Plakaten angeht.

Auch bei den Sponsoren lassen sich positive Zahlen vermelden von unter 20 ist die Anzahl der Geldgeber auf 30 hochgeschossen. Eine Mischung aus treuen und neuen Sponsoren sei es.

Gezeigt werden die Filme Ballon (Fr. 19 Uhr) mit Stargast David Kross live vor Ort. Der bekannte Bargteheider Schauspieler wird ab 18.30 Uhr Fragen zum Film von Michael Herbig beantworten. Danach folgt der obligatorische „Grüne Bogenschütze“ (22 Uhr). Sonnabend gibt es „Jim Knopf“ (16), „Bohemian Rhapsody“ (19) und „Equalizer 2“ (21:30 Uhr). Am Sonntag bilden „Tabaluga“ (14), „Green Book“ (16) und „Das schönste Mädchen der Welt“ (18 Uhr) den Abschluss.. Der Eintritt kostet pro Tag sieben Euro.

Neu ist die Möglichkeit per Rikscha des Tobias–Hauses vom Rondeel zum Event gefahren zu werden. Die Rikscha war im Vorjahr aus Spendengeldern gefördert worden.