Stormarn : Mit der Gerste wird die Erntezeit eingeläutet

Landwirte in Stormarn gehen vorn einem durchschnittlichen Erntejahr aus – nicht nur bei der Gerste.

Reinfeld | Streifen für Streifen kämpft sich der computergesteuerte Mähdrescher durch das Gerstenfeld an der Schuhwiese in Reinfeld. Fünf Mitarbeiter vom Wöhrhof der Familie Timmermann, aus Ammersbeks Ortsteil Bünningstedt, packen kräftig mit an. Denn das elf Hektar große Gerstenfeld muss noch heute abgeerntet werden. Besorgt schaut Mitarbeiter Roman Schulze-Pellengahr auf seine Wetter-App. Ohne die geht gar nichts, denn die Gerste darf nicht zu nass sein.

Im benachbarten Bad Oldesloe hat es bereits ordentlich geregnet. „Hoffentlich zieht das nicht rüber“, meint er und schaut zum Himmel, wo sich dicke Wolken gebildet haben. „Auf den Wetterdienst kann man sich eigentlich fast immer verlassen“, sagt er. Und er behält Recht: Nur ein paar winzige Tröpfchen regnet es, dann zieht die Regenfront an Reinfeld vorbei.

Am Feldrand stehen drei Traktoren mit zwei Anhängern. Gerade fährt der Überladewagen mit zehn Tonnen Gerste vor. Aus einem Rohr pustet er das Getreide in den Traktoranhänger. Das dauert nur einige Minuten. Die Traktoren bringen die beladenen Anhänger entweder in die hauseigene Trocknungsanlage auf dem Wöhrhof oder zu Raiffeisen nach Reinfeld. Nach dem Entladen des Getreides nimmt der Fahrer sofort wieder Funkkontakt mit dem Mähdrescher auf, der seine Runden unermüdlich über das Feld dreht.

Es dauert nicht lange, dann ist der Überladewagen schon wieder beim Mähdrescher und nimmt dort die Ladung Gerste auf. So geht es hin und her. „Das geht schnell, denn der Claas hat ein über zehn Meter breites Mähwerk“, weiß Schulze-Pellengahr aus jahrelanger Erfahrung. Dreieinhalb Stunden – dann ist das Gerstenfeld komplett abgeerntet. Der Mähdrescher schlängelt sich entlang der Fahrrinnen, sonst wird es zu „hubbelig“.

14,5 Prozent Feuchtigkeit sollte die Gerste höchstens haben. Deshalb beginnt die Ernte auch erst mittags, damit das Korn noch etwas trocknen kann. Jeder Wagen wird ein Mal durchgemessen. Erntehelfer und Student Tizian Grigoleit prüft mit einem speziellen Messgerät die Feuchtigkeit: Momentan sind es über 15 Prozent. Das gibt Abzüge beim Verkauf. Ein bisschen Feuchtigkeit im „Voracker“ sei nicht tragisch, doch an Mittag müsse das Feld schon die benötigte Trockenheit aufweisen.

„Ein Großteil unserer Gerste wird zusammen mit Triticale und Roggen an unsere 1800 Schweine verfüttert, der Rest wird verkauft“, erklärt Landwirt Jens Timmermann-Ann (57), der den Traditionshof seit Jahrzehnten führt und später an seinen Sohn Jan übergeben wird. Seit 400 Jahren ist der Hof in Familienbesitz. Jens Timmermann-Ann ist gekommen, um den Erntehelfern Kartoffelsalat und Würstchen zu bringen. „Heute ist meine Frau nicht da, deshalb gibt es was Einfaches“, sagt er. Auch sein Vater Wilhelm Timmermann (88) ist mitgekommen. Längst ist er auf dem Altenteil, doch hilft er gerne noch hier und da mit. „Den ersten Mähdrescher haben wir 1954 gekauft – natürlich ein Claas“, erinnert er sich. Der sei mit dieser modernen Technik heute nicht zu vergleichen, meint er und deutet auf den Mähdrescher draußen auf dem Feld. Aber immerhin habe man schon 1958 eine hofeigene Trocknungsanlage gebaut, sagt der alte Herr.

Den Mähdrescher teilt sich der Hof mit Landwirt Axel Steinmatz aus Bargteheide in einer Betriebsgemeinschaft. „So haben wir die Kosten gut im Griff“, sagt Timmermann-Ann. Neben Gerste und Triticale baut er noch Weizen, Roggen und Raps sowie neuerdings auf 20 Hektar Stärke-Kartoffeln auf seinen Flächen in Siek und rund um Ammersbek an. Auf die Fruchtfolge komme es an.

Mit der Ernte ist er bis jetzt zufrieden. „Ich erwarte eine durchschnittliche Ernte. So haben wir uns das auch gewünscht“, sagt der Landwirt. Nach dem katastrophalen letzten Jahr, wo wegen der andauernden Dürre 30 Prozent Verlust gab, könne man sich 2019 nicht beklagen. Auf seiner Gerstenfläche in Reinfeld rechnet er mit 85 Doppelzentnern. Ein vernünftiger Ertrag. Im Frühjahr habe es gut geregnet, es sei aber zwischendurch auch mal zwei Wochen sehr trocken gewesen. Eine ideale Mischung.

Ausruhen gibt es während der Erntezeit natürlich nicht. Es warten noch Gerstenfelder in Ammersbek. „Die wollen wir morgen noch schaffen, bevor es wieder Gewitter gibt“ sagt Schulze-Pellengahr. Ende Juli beginnt dann die Rapsernte.