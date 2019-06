Bargteheide : Mit der CDU Bargteheide an den Bodensee

Ortsverband bietet im August eine Busfahrt ins Alpenvorland an.

23. Juni 2019, 15:15 Uhr

bargteheide | Der CDU-Ortsverband organisiert vom 22. bis 25. August dieses Jahres eine Busfahrt zum schönen Bodensee mit Besuch der Insel Mainau.

Am Donnerstag, 22. August, startet der Bus um 6 Uhr am Hilfszentrum (Freiwillige Feuerwehr). Freitag ist eine Stadtführung in Friedrichshafen geplant. Dort können die Mitfahrer/innen die Stadt entdecken und erfahren, welch bedeutende Rolle sie in der Luftfahrtgeschichte gespielt hat. Für Sonnabend ist ein Besuch in Konstanz und der Insel Mainau geplant. Die Rückkehr nach Bargteheide ist für Sonntagabend geplant. CDU-Mitglieder zahlen für diese Reise 495 Euro, Nichtmitglieder 525 Euro. Darin enthalten sind: Die Busfahrt, das Frühstück auf der Anreise, drei Hotelübernachtungen, ein Begrüßungsgetränk, das Frühstücksbüfett, das Abendessen, die Stadtführung Friedrichshafen, die Schifffahrt Friedrichshafen/Lindau, die Fährüberfahrt Meersburg-Konstanz-Mersburg, die Stadtführung Konstanz und der Besuch der Insel Mainau. Anmeldungen bis Sonntag, 30. Juni, unter der Telefonnummer (04532) 5650. Dort erhalten Interessierte weitere Infos.

Laut den Organisatoren, Cornelia Harmuth (Foto) und Hans-Werner Harmuth, ist der Bodensee ein 63 Kilometer langer See im Alpenvorland zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der vom Rhein gespeiste See besteht aus zwei miteinander verbundenen Teilen, dem Untersee und dem größeren Obersee. Rings um den See liegen zahlreiche Urlaubsorte.

Natur genießen, sich wohlfühlen, entspannen: Die Insel Mainau im Bodensee ist ein Naturerlebnis zu jeder Jahreszeit. Das Frühjahr startet mit rund einer Million Tulpen und anderen Frühlingsblumen, hunderte Rhododendren und duftende Rosen versüßen den Sommer. Mehr als 11.000 farbenfrohe Dahlien machen den Herbst unvergesslich und in der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Blumeninsel in einen magischen Wintergarten. Das beliebte Ausflugsziel lädt ganzjährig die Besucher ein, den hektischen Alltag zu vergessen und sich bewusst an den Schönheiten und die Ruhe der Natur zu erfreuen.