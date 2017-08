Mit Demenz-Lotsen gegen Vergessen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Zahl der Menschen, die an Demenz erkranken, nimmt zu. Pro Jahr kommen rund 250 000 Neuerkrankungen hinzu. Bis zum Jahr 2025 werden etwa 2,5 Millionen Menschen an Demenz leiden. Die Sana Kliniken im Norden in Lübeck und Ostholstein stellen sich darauf ein. Im Rahmen des Programms „Demenz-Lotse+“ werden derzeit in jedem Haus der Sana Kliniken AG Pflegekräfte speziell geschult, um gezielter auf die Bedürfnisse im Umgang mit dementen Patienten eingehen zu können.

„Für Menschen mit Demenz stellen Krankenhausaufenthalte oftmals eine besonders große Herausforderung dar. Denn sie verlassen ihre vertraute Umgebung, kommen mit fremden Menschen in Berührung und werden mit ungewohnten Tagesabläufen konfrontiert. Der Krankenhausaufenthalt, bedingt durch die fremde Umgebung, das Fehlen von Bezugspersonen oder die allgemeine Reizüberflutung, kann sich für Menschen mit Demenz schnell zu einer Krisensituation entwickeln“, erklärt Jutta Bestgen, Geschäftsführerin der Sana Akademie Nord für die Sana Kliniken in Lübeck und Ostholstein. Zunehmende Desorientierung, Unruhe, Aggression oder Angst seien die Folge, was dazu führe, dass Essen und Einnahme von Medikamenten abgelehnt oder medizinische Untersuchungen gar verweigert würden. Diese Situationen stellten für Angehörige sowie Pflegekräfte und Ärzte eine Ausnahmesituation dar.

Derzeit sind rund 100 Demenz Lotsen im Konzern qualifiziert worden. Ziel sei es, dass die Demenz-Lotsen zunächst als Multiplikatoren Mitarbeiter auf Stationen im Umgang mit kognitiv eingeschränkten Patienten schulen. Bestgen: „Unsere Erfahrung zeigt, wenn gut ausgebildetes Pflegepersonal sich um die besondere Versorgungssituation demenziell erkrankter Menschen, in Zusammenarbeit mit Angehörigen sorgen, können Ängste und Unsicherheiten beim Patienten reduziert werden. So werden Voraussetzungen für individuelle, ann Bedürfnissen der Patienten und Angehörigen ausgerichteten Pflege verbessert.“

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 14.Aug.2017 | 14:20 Uhr