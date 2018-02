Bad Oldesloe : Mission Mensa: Lücke gefüllt

Sind die Lösungen für die Probleme in der Oldesloer Mensa im Schulviertel gefunden?

Die Lücke des fehlenden Mensa-Caterers im Oldesloer Schulzentrum ist gefüllt. So lautet die positive Antwort der Stadtverwaltung auf Nachfragen in den politischen Ausschüssen der Stadt. Die Lokalpolitik interessiert es, wie es nach der Kündigung des Vertrags für die Mensa durch die in der Vergangenheit durch Schüler und Eltern scharf kritisierte Firma Dussmann weitergehe. „Zum 31. Januar gab es trotz unerwarterter Schwierigekiten den geplanten Wechsel in der Mensa. Es gab eigentlich einen einzigen Bewerber, doch der hat überraschend kurzfristig zurückgezogen“, erläutert Bürgeramtsleiter Thomas Sobsczak. Nun sei guter Rat teuer gewesen: Fast wäre die Situation entstanden, dass kein Essen mehr hätte angeboten werden können, doch „glücklicherweise konnte die ehemalige Dussmann-Mensaleiterin Janine Irentschiuk gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten einspringen“, so Sobczak.

Timo Skudlarz heißt dieser Lebensgefährte und er bringt eine Menge Gastro-Erfahrung mit. „Seit zwei Jahren leitet er außerdem die Mensa im Gymnasium in Bad Segeberg“, antwortete Sobczak auf kritische Politikernachfragen. „Wir gehen das Projekt mit ganz viel Herzblut an, arbeiten quasi Tag und Nacht. Es ist uns wichtig, dass wir hier ein tolles Angebot auf die Beine stellen“, erklärt Skudlarz. Er sei Gastronom mit Herz und Seele. „Es hat sich in kurzer Zeit schon sehr viel getan. Wir haben das Brötchensortiment erweitert, es gibt Salate und insgesamt viel Abwechslung. Frische ist uns wichtig“, so Irentschiuk. Nachdem zeitweise Süßigkeiten komplett aus der Mensa verbannt wurden, gibt es jetzt wieder eine kleine Auswahl davon. „Die Schüler besorgen sich das sowieso dann anderswo. Wir wollen aber nicht, dass die Schüler den Weg zum Bäcker der Mensa vorziehen“, erklärt Irentschiuk. „Unsere Angebote sind modern. Mein Pulled-Pork-Brötchen mit Barbecue-Sauce ist schon in Segeberg der Renner, hier auch“, erklärt Skudlarz.

Etwas erstaunt reagiert Dagmar Danke-Beyer von den Grünen. „Sind damit alle Probleme vom Tisch? Es gab doch nicht nur Probleme mit Dussmann, sondern auch insgesamt bei den Abläufen und Aufsichtspflichten in der Mensa“, wollte sie wissen. Sie wolle nicht, dass mancher angestoßene Prozess nach all den zum Teil heftigen Beschwerden der Vergangenheit jetzt im Sande verlaufe.

„Die Mittags-Aufsicht wird durch einen Ehrenamtlichen der Ida-Ehre-Schule abgebildet, der das gegen eine geringe Pauschale, die sich die Schulen teilen, leisten kann“, so der Bürgeramtsleiter. Was die Schulsozialarbeit angehe und andere Aktivitäten, die in der Mensa durchgeführt werden, wie Tischkicker spielen, gelte weiterhin, dass das so lange laufen dürfe, wie der Platz dafür da sei und es den Mensabetrieb nicht störe. „Primär soll dort gegessen werden. Das hat absoluten Vorang“, meint Sobczak. „Mit klaren Ansagen und Verständnis füreinander hat sich die Situation sowieso entspannt. Viele Probleme lagen nicht an den Schülern, sondern wie früher kommuniziert wurde“, erklärt Irentschiuk. „Wir sind echt froh, dass das gerade alles gemeinsam auf einem guten Weg ist. Zusammenarbeit mit den Direktoren und Schülern, ist uns sehr wichtig“, fügt sie an. Daher sollten jetzt nicht unnötig alte Probleme hochgekocht werden, die eigentlich gar nicht mehr existieren, wünscht sie sich.

Die Firma Dussmann hatte zuletzt betont, dass von falschen Nutzungszahlen ausgegangen worden war und daher Kalkulationen nicht funktionierten. „Es gibt zu den Nutzungszahlen keine detaillierte Erhebung, soweit ich weiß. Wir wissen aber, dass der Großteil Schüler der Ida-Ehre-Schule sind“, so Sobczak. „Die Zahlen steigen leicht, aber es ist noch Luft nach oben, damit sich das langfristig finanziell trägt. Wir wollen das Vertrauen der Schüler zurückgewinnen und sind auf einem gutem Weg. Ich sehe es eher als Schülerrestaurant. Uns sind die Schüler von TMS und TSS genauso willkommen wie die der IES. Es ist wichtig, dass alle ein Mittagessen zu sich nehmen können“, so Irentschiuk.

Damit die Mensa besser angenommen wird und effizienter arbeiten kann, wurden die Kioske – abgesehen vom Elterncafé der IES – an den Schulen der Olivet-Allee geschlossen. „Der Personalaufwand ist viel zu groß. Außerdem ist es nun ein zusätzlicher Anreiz, in die Mensa zu kommen“, so Irentschiuk.

Doch die beiden Betreiber der nun auf „Lückenfüller“ getauften Mensa, haben noch viele weitere Pläne. Auch für Veranstaltungen in der Festhalle füllen sie nun die Lücke des fehlenden Catering-Services, wie gerade am Wochenende beim Abba-Tribut-Konzert. „Auch da haben wir viele Ideen und Pläne und wir wollen das natürlich total attraktiv gestalten. Man kann aus der Kombination mit der Festhalle richtig was machen für Bad Oldesloe“, so Timo Skudlarz weiter. Er habe auch schon Pläne für eigene Veranstaltungen.