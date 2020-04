B 404 bei Lütjensee : Minister Bernd Buchholz: „Weiterer Meilenstein für mehr Sicherheit“

Teilstück der B 404 freigegeben: Jetzt rollt der Verkehr wieder zwischen A 1 und A 24 .

30. April 2020, 13:24 Uhr

Nach knapp 16 Monaten Bauzeit wurde am Donnerstag das rund vier Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße 404 zwischen Lütjensee/Schönberg und Lütjensee/Grönwohld durch Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz und dem Direktor des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein, Torsten Conradt, wieder für den Verkehr freigegeben. An dem Termin nahm auch Tobias Koch, CDU-Fraktionsvorsitzender im Schleswig-Holsteinischen Landtag, teil.

„Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Sicherheit und Verkehrsqualität auf dieser Hauptverkehrsachse gesetzt“, sagte Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz und dankte dem Bund für die Bereitstellung der Mittel für das elf Millionen Euro teure Bauvorhaben. Gleichzeitig bedankte sich der Minister auch bei der Bevölkerung für deren Geduld: „Ich bin sehr froh, dass wir heute fertig sind, weil es doch eine erhebliche Belastung für die Anwohner war, da die Umleitungsstrecke durch Lütjensee führte.“ Froh sei er auch darüber, dass dieses fertiggestellte Teilstück auch erheblich zur Verkehrssicherheit beitrage: „Dieses Stück der

B 404 war ein wirklicher Unfallschwerpunkt, hier hat es viele schwere Unfälle gegeben, als Autofahrer beim Überholen in den Gegenverkehr gerieten. Mehrere dreispurige Abschnitte tragen jetzt aber erheblich zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei.“ Der neue Abschnitt der Bundesstraße werde zukünftig von täglich 21.000 Fahrzeugen genutzt.

„Mit dem dreistreifigen Ausbau kommen wir einer lang gehegten Forderung nach besseren Überholmöglichkeiten nach und tragen so hoffentlich dazu bei, die Zahl der Unfälle drastisch zu reduzieren“, sagte Buchholz bei der Freigabe. Der Direktor des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein (LBV.SH), Torsten Conradt, erinnerte daran, dass alle am Bau Beteiligten die Arbeitsabläufe so angepasst hätten, dass unter Minimierung aller Infektionsrisiken effizient weitergearbeitet werden konnte. „Ich freue mich besonders, dass dieser wichtige Abschnitt nun trotz der Corona-Krise für den Verkehr freigegeben werden kann“, sagte Conradt.

Laut Buchholz und Conradt ist die B 404 neben der B 5 an der Westküste und der A 7 die dritte zentrale Nord-Süd-Achse in Schleswig-Holstein. Es sei erfreulich, dass Bauwirtschaft und Straßenbauverwaltung hier einmal mehr Hand in Hand gearbeitet und ihre Leistungsfähigkeit bewiesen hätten. Buchholz: „Die ehemals sehr unfallträchtige B 404 wird nicht nur für Pendler, auch für den Tourismus und die Wirtschaft ein großes Stück berechenbarer und sicherer.“ Zudem würden auch die staugeplagten Menschen in Lütjensee und Umgebung nun erheblich entlastet werden.

Im Rahmen des dreistreifigen Ausbaus bei Lütjensee wurden nach den Worten von LBV.SH-Chef Conradt weitere Arbeiten umgesetzt: Der Abriss samt Neubau der Brücke über die Ripsbek, der Bau von Entwässerungsanlagen zwischen den frisch sanierten Anschluss-Stellen Lütjensee/Schönberg und Lütjensee/Grönwohld sowie Sanierungen der Rampen auf der Ost- und der Westseite der Bundesstraße.