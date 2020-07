Bad Oldesloe : Minigolf: Der erste Wettkampf im Corona-Jahr

Sogar aus Österreich reisen zwei Spieler für das Turnier in der Kreisstadt an.

30. Juli 2020, 11:42 Uhr

Nach der Brandstiftung kam die Corona-Pandemie. Der Minigolfclub Bad Oldesloe ist in den vergangenen zwölf Monaten von zwei unerwarteten, einschneidenden Ereignissen betroffen worden. Nachdem die Schäden durch ein mutwillig gelegtes Feuer am Platz im Bürgerpark behoben worden waren, folgte die Schließung wegen der Corona-Pandemie. Doch beide Vorfälle zwangen die Betreiber nicht in die Knie. Das abgebrannte Kioskgebäude wurde wieder aufgebaut und auch nach dem Shutdown öffnete der Platz wieder. Auch wenn es sportlich ein außergewöhnliches Jahr bleiben wird, läuft der Freizeitbereich bereits seit einigen Wochen fast wieder „normal“.

„Im Minigolfbereich sind alle Meisterschaften abgesagt worden“, berichtet Wolfgang Burmester, erster Vorsitzender des Oldesloer Minigolfclubs. Zum Glück läuft aber der normale Betrieb mit Hobbyspielern und Familien besser als zunächst in der Corona-Krise zu erwarten war. Gerade jetzt in den Sommerferien, wenn mal kein Strandwetter ist, haben Burmester und seine Ehefrau Karla auf ihrem Platz nach eigener Aussage im Oldesloer Bürgerpark gut zu tun. „Unsere Kunden nehmen dabei die Corona-Regeln erstaunlich gut an“, sagt Platzwartin Karla Burmester. „Alle sind froh, dass sie bei uns an der frischen Luft spielen können. Da nimmt man auch mal Wartezeit in Kauf“, berichtet sie weiter.

Jetzt soll die Saison der abgesagten Meisterschaften außerdem auch nicht mehr ganz ohne Wettkampf bleiben. Daher veranstaltet der Minigolf-Club Bad Oldesloe am Sonntag, 9. August, den mittlerweile schon fünften Nord-Ostsee-Pokal.

„Natürlich dürfen wir das nur unter bestimmten Regeln durchführen, aber gerade beim Minigolf kann man den Abstand gut einhalten“, erklären die Platzbetreiber. „Endlich ein bisschen Wettkampfatmosphäre“, freut sich Wolfgang Burmester auf das Turnier, das früher unter dem Namen „Travepokal“ bekannt war. In den vergangenen Tagen habe er nun bereits kleine Verbesserungen an den Bahnen vorgenommen. Antreten werden insgesamt neun Vereine mit Akteuren aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Zwei Spieler reisen für das besondere Minigolf-Kräftemessen sogar extra aus Österreich an.

„Endlich sieht man sich mal wieder. Für viele Spieler wird es zweitrangig sein, wie man abschneidet“, glaubt Burmester. Er selbst trainiert allerdings schon fleißig. Auch weitere Vereinsspieler sind in diesen Tagen wieder auf der Anlage im Bürgerpark beim Training zu entdecken. Start des Turniers am 9. August ist um 10 Uhr. Der Platz ist daher für alle anderen Gäste bis 16 Uhr ausnahmsweise gesperrt.