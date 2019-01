Bargteheide : Mindestens 100.000 Euro erbeutet

Große Menge Bargeld aus Gartenhaus gestohlen.

von ots

29. Januar 2019, 10:52 Uhr

Bargteheide | In der Nacht zum Dienstag zwischen 21.30 und 2.50 Uhr kam es im Pommernweg in Bargteheide zu einem Einbruch in ein bewohntes Gartenhaus. Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln eines Badezimmerfensters ins Innere des Gebäudes. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht, dabei wurde eine große Menge Bargeld im sechsstelligen Bereich entwendet.

>Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich Pommernweg gesehen oder kann sonst Angaben zu der Tat machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Ruf (04102) 809-0.

Blaulichtmonitor

