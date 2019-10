Todendorf : Milchbauer und Kultsnacker

Kultsnacker Matthias Stührwoldt liest im Rahmen der Plattdeutschen Tage in Todendorf.

12. Oktober 2019, 15:31 Uhr

Todendorf | Ein Shooting-Star der Plattdeutsch-Szene gastiert am Donnerstag, 17. Oktober, in Todendorf: Mit Matthias Stührwoldt hat der Heimatbund Stormarn im Rahmen der diesjährigen Plattdeutschen Tage den wohl erfolgreichsten jüngeren plattdeutschen Autor wieder nach Todendorf holen können. Rund 100 Auftritte pro Jahr haben ihn in Schleswig-Holstein bekannt gemacht, nicht zuletzt auch seine Beiträge zur NDR-Sendereihe „Hör mal’n beten to“. Stührwoldt ist nicht nur überzeugter Öko-Milchbauer, sondern auch überzeugter Plattsnacker. Seine Texte sind peppig, provokant und mit einer Portion (Selbst-)Ironie und treiben seinen Zuhörern manche Lachträne in die Augen.

Dabei sind seine Texte zwar überwiegend lustig, manchmal aber auch traurig, aber immer intensiv. Mit seinen Geschichten gelingt es ihm, jung und alt in seinen Bann zu ziehen. Die Besucher dürfen sich auf einen überaus unterhaltsamen Abend freuen. Und nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre ist rechtzeitiges Kommen sicher angesagt.

>Der plattdeutsche Abend beginnt am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Mehrzweckhaus, Rönnbaum 14, und kostet 10 Euro. Karten an der Abendkasse.