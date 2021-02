Hohe Nachfrage durch Corona : Miet-Sauna des Bargteheiders Henning Grentz wird in den USA zum Hit

Eigentlich hatte Grentz die Fass-Sauna für den Privatgebrauch gebaut. Doch in der Corona-Zeit stieg das Interesse.

New York | Schon als kleiner Junge ging Henning Grentz gerne zusammen mit seiner Mutter in die Sauna. „Wir haben auf dem Dorf gewohnt und eine Bekannte im Nachbardorf hatte eine kleine Sauna bei sich im Keller“, sagt der 46-Jährige aus Bargteheide in Schleswig-Hols...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.