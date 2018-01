Kreis Stormarn : Mercedes geht in Flammen auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

von Peter Wüst

erstellt am 10.Jan.2018 | 15:37 Uhr

Delingsdorf | Vermutlich nach einem technischen Defekt ist am Mittwochnachmittag in der Feldmark Wiebüschen in Delingsdorf (Kreis Stormarn) ein Mercedes-Kombi komplett ausgebrannt. Bei der Fahrt hatte der Fahrer den Brand im vorderen Bereich des Autos bemerkt. Der Mann brachte sich in Sicherheit und setzte den Notruf ab.

Als kurze Zeit später die Feuerwehrleute der Freiwillligen Feuerwehr Delingsdorf eintrafen, brannte der Wagen bereits lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum die Flammen ab. Trotz des massiven Löscheinsatzes brannte das Auto aber komplett aus.

Während der Löscharbeiten war die Straße Wiebüschen gesperrt. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

