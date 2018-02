Mensa mit zwei Ausgaben

Eine neue professionelle Küche soll geplant und eingebaut werden

Es wird Änderungen beim Mensabetrieb geben. Das hat der Schulverband Trittau auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

„In den Hauptzeiten zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr ist die Mensa überlastet“, sagt die Schulverbandsvorsitzende Ute Agatz. Das liegt unter anderem daran, dass die Küche seinerzeit als reine Ausgabeküche geplant war. Das Konzept mit Caterern hatte sich dann aber nicht bewährt. „Jetzt wird dort gekocht, und dafür ist die Küche nicht gut genug ausgestattet“, führt Agatz zur Erklärung an.

Nach Beratung mit einer Fachfrau von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sowie der Besichtigung anderer Mensen in der Region sollen mehrere Maßnahmen Abhilfe schaffen: Mit einem Küchenplaner soll eine neue professionelle Küche geplant und eingebaut werden. Statt wie bisher eine soll es dann zwei Ausgaben geben. Und auch der Eingang der Mensa soll verlegt werden, denn er ist jetzt an einer engen Stelle des Raumes platziert.

Der Arbeitsausschuss wird sich am 5, März, um 19.30 Uhr in der Verwaltung erneut mit dem Thema beschäftigen. Bis dahin soll eine Küchenplanung vorliegen. Ute Agatz wünscht sich eine Umsetzung der Pläne möglichst bis zum Beginn des nächsten Schuljahres.

Auch über eine Anhebung der Preise wurde auf Wunsch des Pächters diskutiert. Bislang kostet ein Hauptgericht 3,10 Euro. Der Pächter schlug 3,50 Euro vor, was jedoch noch nicht beschlossen wurde. Bemängelt wurde von den Schulverbandsmitgliedern, dass Fastfood wie Pommes und Burger nicht gleichzeitig teurer würden. Es läuft auf einen Kompromiss heraus: 30 Cent mehr für ein Hauptgericht und eine Anpassung auch beim Fastfood.

Die Weiterführung des Sicherheitsdienstes bis Ende des Jahres wurde ebenfalls auf der jüngsten Verbandssitzung beschlossen. „Er hat sich bewährt und konnte Auseinandersetzungen schlichten und Gewalt verhindern“, bestätigt Ute Agatz. Zudem habe er Drogendeals verhindert und Verstecke aufgespürt. An wechselnden drei Wochentagen patroullieren zwei Sicherheitsleute auf dem Busparkplatz und dem Schulgelände. Die Maßnahme kostet den Schulverband 20 000 Euro im Jahr. Am Jahresende wird im Rahmen der Haushaltdebatte in Trittau erneut über das Thema beraten.

Ute Agatz sprach in ihrem Bericht auch über die Schulkonferenz des Gymnasiums, an der sie teilgenommen hatte. Die Schüler hatten für die Fortführung von G8 als AbscSchulabschluss plädiert, wurden jedoch von Eltern und Lehrer überstimmt, sodass auch das Gymnasium Trittau zu G9 zurückkehrt. „Ich hätte mir gewünscht, dass G8 bleibt, kommentierte Agatz den Beschluss.