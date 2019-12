Stormarner Tageblatt 2019 : Meistgelesene Artikel: Diese fünf Artikel haben unsere Leser besonders interessiert

Wir stellen unsere fünf Artikel vor, die im Kreis und darüber hinaus am meisten gelesen wurden.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

30. Dezember 2019, 15:05 Uhr

Unfälle, Probleme an der Klaus-Groth-Schule und der Fund von der vermissten Ivonne Runge haben unsere Leser in diesem Jahr besonders bewegt.

Platz 5: Schwerer Verkehrsunfall in Oststeinbek

Christian Timmann

Im August erforderte ein schwerer Verkehrsunfall am Ortsausgang in Oststeinbek einen Großeinsatz von Rettungskräften. Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt und drei Fahrzeuge völlig zerstört. Grund für den Unfall war ein Mercedes, der in den Gegenverkehr geraten war.

Zum Artikel: Schwerer Verkehrsunfall am Ortsausgang – Sieben Verletzte

Platz 4: A1 unter Wasser

Ein verstopfter Gully verursachte im Juni eine Überflutung der A1 bei Reinfeld. Das Dilemma ereignete sich ausgerechnet an einem Samstagvormittag – eine beliebte Zeit für Tagesausflüge an die Ostsee. Sowohl auf der A1 als auch auf der B75 staute sich der Verkehr kilometerlang.

Zum Artikel: A1 bei Reinfeld unter Wasser: Staus auf der Autobahn und der B75

Platz 3: Stormarner stirbt in Ostsee

dpa

Im Juli endete der Badeausflug nach Scharbeutz für einen Stormarner mit dem Tod. Der Mann war 31-Jahre alt und der zweite Todesfall in Scharbeutz an diesem Tag. Etwa zwei Stunden zuvor verstarb ein Surfer, für den ebenfalls jede Hilfe zu spät kam.

Zum Artikel: Stormarner tot in der Ostsee entdeckt

Platz 2: Probleme mit der Schulleitung: Was ist an der an Klaus-Groth-Schule los?

Patrick Niemeier

Im Dezember wendeten sich Eltern von Kindern der Klaus-Groth-Schule an unsere Redaktion. Der Grund: An der Schule scheint der Haussegen schief zu hängen. 14 von 17 Lehrkräften kündigten demnach an, ihre Versetzung beantragen zu wollen.

Zum Artikel: Eltern berichten: 14 Lehrkräfte der Klaus-Groth-Schule wollen Versetzung beantragen

Platz 1: Leiche der vermissten Ivonne Runge gefunden

st

Am 25. April sorgte ein Leichenfund hinter einem Knick in Hammor für entsetzen. An jenem hat ein Landwirt in einem Waldstück in Hammoor den Leichnam einer Frau aufgefunden, bei der es sich nach Überzeugung der Ermittler um die seit 2017 vermisste Ivonne Runge um Schlamersdorf handelt.

Zum Artikel: Leiche der vermissten Ivonne Runge gefunden