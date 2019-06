Meister kommt zum Jubiläumsspiel

von Sascha Sievers

27. Juni 2019, 11:00 Uhr

Lübeck | Der Norddeutsche Fußballverband (NFV) hat den vorläufigen Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Endgültig feststehen werden alle Termine jedoch erst nach dem Staffeltag am Sonnabend, den 6. Juli, wenn sich alle Klubs treffen, um Sonderwünsche wie zum Beispiel Flutlichtspiele zu besprechen und auch der Sicherheitsaspekt geklärt ist.

Zudem hat noch der TV-Sender Sport1 darüber zu beraten, welche Partien für die Regionalliga-Livesendungen am Montagabend infrage kommen. Fix sind unterdessen die Ansetzungen. Auf seinem Weg in die 3. Liga startet der VfB Lübeck mit einem Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh, voraussichtlich am Sonnabend, den 27. Juli, um 14 Uhr. Anschließend folgt ein straffes Programm mit zwei „englischen Woche“, in die das DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli eingebettet ist. Zwischen dem 9. und 12. August kommen die Kiezkicker auf die Lohmühle. Deshalb wurde die Auswärtspartie des VfB beim Heider SV auf Mittwoch, den 14. August verlegt.

Der VfB hatte den Verband zudem um ein Heimspiel am 28. August, dem 100. Geburtstag, gebeten, das um 19.19 Uhr angepfiffen werden soll. Diesem Wunsch hat der NFV entsprochen und den Grün-Weißen eine besondere Partie „geschenkt“: zum Jubiläumsspiel kommt Meister VfL Wolfsburg II an die Lohmühle.

22 Partien stehen bis zur Winterpause am 8. Dezember an, die Restrunde startet am 22. Februar 2020.

Vorläufiger VfB-Spielplan

27.07.: SSV Jeddeloh (H)

31.07.: Altona 93 (A)

03.08.: Lüneburger SK (H)

14.08.: Heider SV (A)

17.08.: FC St. Pauli II (H)

25.08.: Holstein Kiel II (A)

28.08.: VfL Wolfsburg II (H)

01.09.: HSC Hannover (A)

07. 09.: Weiche Flensburg 08 (H)

14.09.: BSV Rehden (A)

21.09.: VfB Oldenburg (H)

28.09.: Hamburger SV II (A)

05.10.: Werder Bremen II (H)

13.10.: Eintracht Norderstedt (A)

20.10: TSV Havelse (A)

26.10.: Hannover 96 II (H)

03.11: SV Drochtersen/Assel (A)