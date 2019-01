Mehrere zehntausend Euro erbeutet

von shz.de

22. Januar 2019, 11:09 Uhr

Montag dieser Woche hat sich ein Mann als Kriminalbeamter ausgegeben und so mehrere zehntausend Euro von einem 84-Jährigen kassiert. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Der Glinder erhielt einen Telefonanruf von einer männlichen Person, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er berichtete dem Senior von der Festnahme eines Einbrechers in der Nachbarschaft, bei dem ein Zettel mit Namen und Adresse des Rentners gefunden worden sei. Anschließend erkundigte er sich nach seinen Vermögenswerten.

Der Anrufer warnte das Opfer vor einem Mitarbeiter seiner Hausbank, der mit Kriminellen gemeinsame Sache mache. „Um die Täter überführen zu können“, sollte der alte Herr bei den Ermittlungen mitwirken. Dazu solle er einen größeren Bargeldbetrag abheben und in seine Wohnung bringen. Nachdem der Senior der Aufforderung nachgekommen war, erschien wenig später an der Tür ein angeblicher Kriminalbeamter. Nach der Übergabe des Geldes, sollte es einer Echtheitsüberprüfung unterzogen werden, die nur in einem speziellen Fahrzeug der Polizei durchgeführt werden könne. Der Täter verließ mit dem Bargeld die Wohnung und verschwand.



> Zum Täter: Etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß, südeuropäischer Typ, spricht fließend hochdeutsch, schwarzes und kurzes Haar, schwarzer Oberlippenbart, dunkler Anorak. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer (040) 727707-0.