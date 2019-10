Ammersbek : Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Polizei sucht Hinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Avatar_shz von ots

10. Oktober 2019, 13:01 Uhr

Ammersbek | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Ammersbek zu insgesamt acht Fahrzeugaufbrüchen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 19 Uhr und 7 Uhr gelegen haben. Drei Taten fanden in der Straße Beekloh, drei im Moorweg und zwei Taten im Teichweg statt.

In den meisten Fällen wurde am Fahrerschloss manipuliert, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Bis auf zwei Skoda waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke VW betroffen. In allen Fällen sind Airbags und zwei Navigationsgeräte, sowie ein komplettes Lenkrad entwendet worden.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Moorweg, Teichweg und Beekloh oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809 - 0.