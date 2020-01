Reinbek Neuschönningstedt : Mehrere Einbrüche in Neuschönningstedt – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag kam es zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch. Ein Täter wurde noch auf der Flucht gesehen.

31. Januar 2020, 12:45 Uhr

Reinbek/Neuschönningstedt | Am Donnerstag kam es in Reinbek Neuschönningstedt (Kreis Stormarn) zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch.

Die Polizei teilte am Freitag mit, dass die Taten zwischen 6.15 Uhr am Donnerstagmorgen und 0.20 Uhr in der Nacht zu Freitag begangen wurden.

In der Möllner Landstraße sind die Einbrecher durch ein rückwärtiges Fenster in eine Erdgeschoss eingedrungen. In der Emil-Nolde-Straße sind die Täter – ebenfalls durch ein rückwärtiges Fenster – in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In beiden Fällen wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Im Oher Weg haben der oder die Täter gegen 17.05 Uhr versucht, die Terrassentür einzuwerfen. Die 56-Bewohnerin bemerkte den Lärm und schaltete das Licht ein. Daraufhin konnte sie noch beobachten wie eine Person flüchtete.

Täterbeschreibung

Diese Person war vermutlich männlich, schlank, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug ein blaues Basecap, eine dunkle Winterjacke und helle Winterboots.

Polizeihunde nehmen Spur auf

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, führten die eingesetzten Diensthunde „Diva“ und „Larry“ die Beamten in Richtung Schröderskoppel/Schröders Stieg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Taten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den genannten Bereichen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an wohnungseinbruch@polizei.landsh.de entgegen.

Blaulichtmonitor

