Lasbek : Mehr Platz für Kinder

Nach Rethwisch wird nun auch in Lasbek konkret der Neubau eines zweigruppigen Kindergartens geplant. Das Gebäude soll auf dem Gelände der jetzigen Einrichtungen im Ortsteil Barkhorst entstehen und wird vom Architektenbüro Wobig aus Bad Oldesloe geplant. Die Kosten werden auf rund eine Million Euro geschätzt.

Bisher können in der jetzigen Einrichtung, sie besteht aus der Alten Schule und einem neueren Bau, rund 50 Jungen und Mädchen in einer Krippen- und zwei Elementargruppen unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuz betreut werden. In dem Neubau sollen dann eine weitere Krippen- und eine Elementargruppe Platz finden, so das in Barkhorst statt bisher 50 dann 80 Kinder betreut werden können.

Die Pläne für den neuen Kindergarten werden vom Architekten auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, 23. November, ab 19.30 Uhr in der Alten Schule in Lasbek-Dorf vorgestellt. Danach müssen die Kommunalpolitiker die Weichen stellen. „Wir brauchen eine konkrete Planung, damit wir Zuschussanträge stellen können“, so Bürgermeister Harald Lodders. Die Gemeinde hofft, dass sie pro Platz eine Förderung von 22 000 Euro erhält. Das wäre dann bei 30 neuen Plätzen ein Betrag von 660 000 Euro. „Ohne die Zuschüsse wird es nicht gehen“, betonte Lodders.

Ein weiteres Thema der Sitzung ist der Windpark in Barkhorst. Für den Eignungsraum soll die derzeitige Veränderungssperre um ein Jahr verlängert werden, so das momentan keine weiteren Windräder dort gebaut werden können und die Gemeinde Zeit dafür hat, eine Planung vorzunehmen. „Es gibt noch keine konkreten Vorgaben aus Kiel, so das wir auch nicht vernünftig planen können“, so Lodders.