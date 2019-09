Mehr Personal für den Datenschutz

Avatar_shz von Patrick Niemeier

04. September 2019, 22:34 Uhr

Bad Oldesloe | Je digitalisierter und globalisierter die Welt wird, desto größer wird gleichzeitig die Herausforderung in Sachen Datenschutz. Daher haben die Mitglieder des Bad Oldesloer Hauptausschuss einer zusätzlichen Dreiviertelstelle in diesem Bereich zugestimmt. Allerdings wird die Stelle – wie auch schon die bestehende Stelle – nicht bei der Stadt angesiedelt sondern beim Kreis Stormarn. Finanziert wird der gemeinsame Datenschutz nämlich neben dem Beitrag aus Bad Oldesloe durch den Kreis Stormarn, die Städte Bargteheide, Reinbek, Reinfeld und den Ämtern Bad Oldesloe-Land und Bargteheide-Land. Diskutiert wurde, ob eine zusätzliche 0,75-Stelle ausreiche oder ob man eine zusätzliche ganze Stelle schaffen sollte. Hendrik Holtz (Die Linke) befürchtet, dass die Stelle nicht attraktiv für Bewerber auf dem umkämpften Markt sein könnte. Hauptamtsleiter Malte Schaarmann erklärte aber, dass man sich bereits mit dem anderen Verwaltungen auf die 0,75-Stelle geeinigt habe. Andreas Lehmann (CDU) lobte die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den anderen Städten und Kommunen um den Datenschutz kümmern zu können. „Das ist ein Luxus für den wir dankbar sein könnten. Eine positive Zusammenarbeit“, so der Christdemokrat.