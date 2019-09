Bad Oldesloe : Mehr Geld für mehr Kultur

2020 soll es ein weiteres SHMF-Konzert in der Kreisstadt Bad Oldesloe geben.

Patrick Niemeier

15. September 2019, 14:40 Uhr

Gute Nachrichten für Freunde der Kultur in der Kreisstadt. Denn der Bildungs- Sozial- und Kulturausschuss in Bad Oldesloe hat die Weichen für eine mögliche Erweiterung des bereits sehr erfolgreichen Kulturprogramms erstellt.

Seit der Eröffnung des Kultur- und Bildungszentrums 2016 hat sich Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein und auch für das Hamburger Umland zu einem stetig wachsenden kulturellen Hotspot entwickelt. Das betonen vor allem auch Künstler, Musiker und Kreative, die in Bad Oldesloe gastieren immer wieder. Die Hoffnungen, die in das Kub gesteckt worden, haben sich also im Bereich Image schonmal gelohnt.

Nächstes Jahr könnte auch ein zusätzliches, zweites Konzert der Schleswig-Holstein-Musikfestivals in der Stadt hinzukommen. Das Interesse daran bestehe, so Kulturchefin Inken Kautter. Der BSKA hat für ein mögliches zweites Konzert nun 5000 Euro - mit Sperrvermerk – bereitgestellt.

Eine Erhöhung gibt es auch für die ehrenamtlichen Kulturschaffenden in der Stadt. Diese können stets für ihre Kulturveranstaltungen Gelder beantragen. Immer mehr Kulturschaffende machen davon Gebrauch. Bisher standen dafür 25.000 Euro zur Verfügung. Wenn Anträge über mehr Gelder gestellt worden, setzten sich die Antragssteller zusammen und einigten sich, wer wie viel bekommt. Das funktioniert gut, bedeutete aber 2019 große Abstriche. Denn es waren Anträge über 35.000 Euro eingegangen. Der BSKA stimmte nun einer Erhöhung dieses Topfes auf 30.000 Euro zu. „Ich freue mich sehr, dass dieses Zeichen gesetzt wird“, so Kautter.