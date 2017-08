Mehr Arbeitslose, aber auch mehr freie Stellen und Ausbildungsplätze

Auch wenn die Arbeitslosenzahl im zurückliegenden Monat leicht gestiegen ist, ist sie in Stormarn immer noch so niedrig wie nie. Das Plus von 34 Arbeitslosen hat keinen Einfluss auf die Quote, sie liegt unverändert bei 3,3 Prozent. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote im Monat Juli seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. Vor einem Jahr waren 271 Menschen mehr auf der Suche nach einer Beschäftigung.

„Regelmäßig zur Jahresmitte steigt die Arbeitslosigkeit im Kreis Stormarn leicht an, weil sich insbesondere junge Leute zum Schul- und Ausbildungsende arbeitslos melden“, sagt Dr. Heike Grote-Seifert, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe. Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren hat in diesem Monat um 63 gegenüber Juni zugenommen und ist damit Hauptursache für den Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Beschäftigungslosigkeit der jungen Menschen ist erfahrungsgemäß von kurzer Dauer, weiß die Agenturchefin – sie beginnen eine Ausbildung, besuchen eine weiterführende Schule oder studieren. 3629 offene Stellen seien im Kreis gemeldet. Das sind noch einmal 219 Stellen und somit 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ähnlich sieht es auf dem Ausbildungsmarkt aus. Aktuell seien im Bezirk des Oldesloer Arbeitsamts mehr als 800 unbesetzte Ausbildungsplätze gemeldet. „Erfahrungsgemäß ist bis zu den Herbstferien im Ausbildungsmarkt noch viel Bewegung. Wer motiviert, nicht nur auf einen Beruf festgelegt und regional mobil ist, hat noch gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz“, ist die Chefin überzeugt.



Freie Ausbildungsstellen finden die Jugendlichen in der Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de sowie in den Ausbildungsbörsen der IHK (www.ihk-lehrstellenboerse.de) und der Handwerkskammer (www.hwk-luebeck.de/ausbildung/wege-ins-handwerk/lehrstellenboerse).

von Andreas Olbertz

erstellt am 01.Aug.2017 | 11:46 Uhr