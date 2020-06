Ahrensburg : Mehr als ein Blatt Papier

Kinderhaus „Blauer Elefant“ in der Schlossstadt erneut zertifiziert.

14. Juni 2020, 10:47 Uhr

Im Kinderhaus „Blauer Elefant“ in Ahrensburg können alle Kinder sicher sein, dass sie bestmöglich betreut und gefördert werden. Und das haben sie nun auch schriftlich: Nach drei Jahren hat das Kinderhaus erneut das Qualitäts-Zertifikat „Blauer Elefant“ erhalten und darf so seinen Namen behalten. Voraussetzungen für die Zertifizierung: Die Qualitätskriterien müssen von einer Kommission des Bundesverbandes des Kinderschutzbundes geprüft und bestätigt werden.

Nina Gülzau, Leiterin des Kinderhauses in Ahrensburg, erklärt die Idee: „Am Nachmittag kommen die Kinder nach der Schule zu uns, essen gemeinsam und machen sich dann an die Schulaufgaben. Sie spielen zusammen und lernen in der Gruppe, wie man sich anderen gegenüber respektvoll verhält und bei Meinungsverschiedenheiten oder Streit miteinander umgeht.“ Dadurch würden auch die Eltern bei der Erziehung entlastet und erhielten einen Freiraum, den sie einfach mal zum Verschnaufen nutzen könnten. Das würde die ganze Familie entspannen. Birgitt Zabel, erste Vorsitzende des Kinderschutzbunds Stormarn, überreichte Nina Gülzau das neue Zertifikat und bedankte sich für die gute Arbeit des gesamten Teams: „Dieses Zertifikat ist mehr als nur ein Blatt Papier, denn die Arbeit im Kinderschutzbund ist wegen seines Qualitätsstandards sehr anspruchsvoll. Insofern ist es zugleich auch eine Auszeichnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mithelfen, die Standards jederzeit zu erfüllen und eine gute Arbeit für und mit den Kindern zu ermöglichen.“ Jedes Kind wird individuell angeschaut und es wird geprüft, welche Unterstützung und Hilfe es benötigt. Auch mit anderen Institutionen arbeitet das Kinderhaus eng zusammen – „zum besten Wohl des Kindes“, sagte sie.