Bargteheide : Mehr als 45.000 Badegäste kamen ins Freibad

Gute Zahlen trotz massiver Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

27. September 2020, 12:24 Uhr

Die Badesaison im Freibad ging Anfang September zu Ende. Trotz des um fünf Wochen verspäteten Saisonstarts und trotz massiver Einschränkungen infolge der Pandemie passierten an 87 Öffnungstagen zwischen dem 12. Juni und dem 6. September immerhin 45.172 Badegäste die Tore des Freizeitbades.Der beste Tagesbesuch in dieser denkwürdigen Saison wurde am Dienstag, 11. August, mit 1345 Badegästen verzeichnet. Die langjährige Durchschnittsbilanz im Bargteheider Freibad hat sich in den letzten vier Jahrzehnten bei gut 76.000 Besuchern jährlich innerhalb von vier Monaten eingependelt.