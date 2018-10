Wortwitzig, intelligent und sprachlich äußerst elegant, eine Lesung im Kub.

05. Oktober 2018, 14:59 Uhr

Der Wortästhet, Humorist und Kabarettist Max Goldt macht Halt im Kub – wortwitzig, intelligent und sprachlich äußerst elegant: Mit alten und neuen Texten im Gepäck steht der Schriftsteller Max Goldt am Freitag der kommenden Woche, 12. Oktober, um 20 Uhr im Rahmen seiner Lese-Tour auch auf der Bühne im Kultur- und Bildungszentrum (Kub). Seine Texte verleiten das Publikum nicht nur zum Lachen, sondern immer auch etwas zum Nachdenken. Der Literaturkritiker Denis Scheck bezeichnete ihn als „Wahrnehmungsmonster“, dem Sachen auf- und einfallen, die unsereins jedoch nicht in Worte fassen könne. Max Goldt seziert die Gesellschaft messerscharf und das, was er dabei freilegt, verpackt er so gekonnt in Worte wie kein zweiter. Aus seinem Fundus an Geschriebenem ist für jeden Fan gehobener Satire etwas dabei.

„Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet“, äußerte sich Schriftsteller Daniel Kehlmann über den heute in Berlin lebenden Goldt. Max Goldt bildete zusammen mit Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts“, in welchem er eigene Texte deklamierte. Zusammen mit Katz hat Max Goldt zehn Comicbände herausgebracht. Er bereist nicht selten den deutschen Sprachraum als Vortragender eigener Texte. 1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis und 2016 der Göttinger Elch.

>Vorverkauf: unter Telefon (04531) 504-199 oder www.kub-badoldesloe.de. Eintritt: : 18,50 Euro (12,50 Euro) Abendkasse: 20,50 Euro (14,50 Euro ermäßigt).