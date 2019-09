Matthias Egersdörfer: Ein Ding der Unmöglichkeit

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 13:46 Uhr

Bad Oldesloe | Matthias Egersdörfer – Der wahre Generalist ist bekannt aus dem Quatsch Comedy Club und vom Scheibenwischer, er ist in Neues aus der Anstalt und beim Satire-Gipfel zu sehen und er spielt im Tatort. Egersdörfer schrieb einen Roman und ist Frontmann einer in die Jahre gekommenen Boygroup – er kann einfach alles. Und trotzdem ist er am besten, wenn er allein ist. Mit seinem neuen Programm „Ein Ding der Unmöglichkeit“ tritt Egersdörfer an diesem Sonnabend, 28. September, um 20 Uhr im Kub auf. Der Mittelfranke ist nicht einfach nur der Grantler unter den Kabarettisten – er ist der gewiss schlecht gelaunteste. In seinem neuen Programm nimmt er Alltagsbeobachtungen oder Erlebtes aus dem Privatleben auf, das kann gerne auch extrem absurd sein oder ins Absurde führen, manchmal auch ins Politische. Karten zum Preis von 18,50 Euro (ermäßigt 14,50 Euro) sind online zu haben und in der Stadtinfo in Bad Oldesloe erhältlich, Telefon (04531) 504-199 oder www.kub-badoldesloe.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20,50 Euro (16,50 Euro).