Ammersbek : Maskierter schlägt und schubst Radfahrer — Zeugen gesucht

Maskierter Mann schubst in Ammersbek Radler und schlägt ihn mehrfach — flieht aber ohne Beute.

10. November 2020, 15:49 Uhr

Ammersbek | Im Fichtenweg in Ammersbek kam es laut Polizeibericht am späten Montagabend gegen 21:55 Uhr zu einem versuchten Raub. Ein 17-Jähriger aus Ahrensburg befuhr mit seinem Fahrrad den Fichtenweg in Richtung Reesenbüttler Redder. Auf Höhe der Hausnummer 1 stand laut des Polizei plötzlich ein Mann auf der Straße. Der schubste den Jugendlichen mit beiden Händen, als dieser mit dem Fahrrad auf gleicher Höhe war.

Laut erster Ermittlungen strauchelte der 17-Jährige zwar, kam aber nicht wirklich zu Fall. Lediglich das Fahrrad fiel zu Boden. Der Täter schubste und schlug den Jugendlichen daraufhin noch mehrmals mit beiden Händen und forderte dabei, dass dieser ihm alles gebe, was er bei sich hat. Der Jugendliche weigerte sich jedoch und kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete der Täter Richtung Reesenbüttler Redder.

Opfer bleibt unverletzt

Verletzt wurde der 17-Jährige laut der vorliegenden Informationen durch die Tat nicht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,85 Meter groß, schlank, sprach akzentfrei deutsch. Er war dunkel gekleidet, trug eine Kapuze auf dem Kopf. Das Gesicht war komplett maskiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist im Reesenbüttler Redder oder Umgebung ein Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 809-0.