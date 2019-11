Mary Rose Wolgast tritt in Reinfeld an

Avatar_shz von Volker Stolten

20. November 2019, 12:17 Uhr

Reinfeld | Nachdem Bürgermeister Heiko Gerstmann jüngst seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bestätigt hat, wirft nun die parteilose Mary Rose Wolgast ihren Hut in den Ring. Sie ist die erste weibliche Bürgermeister-Kandidatin der Karpfenstadt überhaupt. Die 40-Jährige, Ehefrau und berufstätige Mutter, ist derzeit als Zolloberinspektorin im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Vollzugsdienst eingesetzt. Mary Rose Wolgast ist in Bad Oldesloe geboren, in Reinfeld aufgewachsen und hat die örtlichen Schulen in Reinfeld besucht. Wolgast hat zwei Kinder im Alter von 17 und acht Jahren. Die Herausforderung, sich um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern, sei ihr nicht fremd, so Wolgast. Vor allem liege ihr am Herzen, „dass es frischen Wind und neue Ideen in der Stadt gibt“. Sie strebt eine transparente und bürgernahe Verwaltung an. Seit vielen Jahren ist die Kandidatin ehrenamtlich in Reinfeld engagiert. Weitere Information: www.bürgermeisterin-für-reinfeld.de.