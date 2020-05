Ahrensburg : Marstall im Corona-Modus

Das Kulturzentrum in der Schlossstadt wartet vorsichtig die Entwicklung ab.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

12. Mai 2020, 15:00 Uhr

Abgesagte und verschobene Auftritte, nicht stattfindende Probentermine – auch der Ahrensburger Marstall leidet seit zwei Monaten unter den Nebeneffekten der CoronaKrise. Ab 18. Mai treten auch für den Veranstaltungsbereich Lockerungen in Kraft. Unter strengen Hygieneauflagen soll Theaterprobenbetrieb wieder möglich sein. Und auch bestuhlte Veranstaltungen für bis zu 50 Besucher unter Einhaltung der Abstands- und Kontaktregeln sollen wieder möglich sein. Doch ist das praktisch umsetzbar?

„Der Marstall möchte unter den gegebenen Umständen natürlich möglichst bald zum Veranstaltungsbetrieb zurückkehren“, sagt Armin Diedrichsen, Programmmanager der Kultureinrichtung in der Schlossstadt. „Der Mai ist bei uns komplett abgesagt. Das bleibt auch so. Im Juni würden wir gerne sozusagen ein paar Test-Veranstaltungen durchführen“, schaut er nach vorne. „Besondere Formate für die digitale Präsenz sind in Vorbereitung und die ersten Aufnahmen werden in dieser Woche gemacht“, erklärt er. Allerdings plane man insgesamt für die nächsten Wochen möglichst wenig. Denn die Erfahrung der letzten beiden Monate habe ja gezeigt, dass es wieder ein „Zurück“ von offizieller Stelle geben könnte. „Wir gehen davon aus, dass ab Mitte August unser für diesen Zeitraum geplanter Betrieb wieder anläuft. Unter welchen Bedingungen dies allerdings sein wird, ist noch offen“, so Diedrichsen: „Wahrscheinlich ändern sich die Auflagen bis in den Herbst hinein nicht, dann werden wir damit leben müssen.“ Natürlich sei es auch möglich, dass Veranstaltungen erneut verschoben oder abgesagt werden müssen, sollte es bei nur 50 Besuchern pro Aufführung bleiben. Denn dann seien diese Angebote nicht mehr wirtschaftlich abbildbar. „Wenn ich nach meiner persönlichen Prognose gefragt werde und eine zweite Welle ausbleibt, sehe ich uns im Oktober wieder sozusagen im Normalbetrieb“, erklärt er weiter.

Schon jetzt seien die finanziellen Auswirkungen der Krise für den Marstall unangenehm. „Zwar entfallen veranstaltungsbedingte Ausgaben wie Gagen, Gema-Kosten und so weiter, aber es gibt natürlich auch keine Einnahmen, geschweige denn Erlöse aus Vermietungen und so weiter. Das ist eine empfindliche Einbuße. Überleben werden wir das alles im laufenden Jahr. Schwierig wird es für uns, wenn die Krise noch länger als dieses Jahr andauert“, blickt er durchaus mit einigen Sorgen in die Zukunft. „Außerdem könnte es natürlich sein, dass die Bereitschaft, Veranstaltungen zu besuchen oder Räume für eigene Feiern, Tagungen und so weiter zu nutzen, gelitten hat. Das gesellschaftliche Klima ist zurzeit im Wandel, wir werden das beobachten müssen“, bleibt Diedrichsen vorsichtig. „Fest steht für uns: Der Marstall wird weitermachen und wir sind insgesamt auch guter Dinge – sobald die Krise abklingt, werden die Menschen ja wieder hungrig nach Kultur sein, die nicht von Bildschirmen flimmert.“