Hintergrund zur topmotive-Gruppe : Marktführer in Europa

07. Februar 2019, 10:34 Uhr

> Seit 1994 entwickelt die Top-motive-Gruppe vollumfängliche Katalog-, Informations- und Warenwirtschaftssysteme für den Automotive Independent Aftermarket. 2007 wurde die Dachmarke Topmotive von der DVSE GmbH, als Rechteinhaber der Marke, ins Leben gerufen. Als Europas Marktführer bietet das Familienunternehmen sowohl der Teileindustrie, Teilegroßhändlern als auch Kfz-Werkstätten ein abgestimmtes Service- und Produktportfolio. Der Softwarehersteller bedient dabei die Segmente Pkw, Nkw, Lkw und Motorrad. Der Firmenhauptsitz liegt in Bargteheide. Weitere Standorte befinden sich in Etten-Leur (NL), Wetter, Wuppertal, Iphofen, Stuttgart, Wien (AT), Targu Mures (RO) und Brusque (BRA). Zur Topmotive-Gruppe gehören mittlerweile elf weitere (Tochter-) Unternehmen mit insgesamt mehr als 235 Mitarbeitern.