Maritime Landschaften an Nord- und Ostseeküste

Im Rahmen der Glinder Ausstellungsreihe „Kunst im Gutshaus“ werden Aquarelle von Wiebke Meier gezeigt

Ab dem kommenden Donnerstag, 5. April, weht eine frische Brise durch das Gutshaus in Glinde. Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst im Gutshaus“ sind Aquarelle von Wiebke Meier mit maritimen Landschaften von Nord- und Ostseeküste zu sehen. Im vergangenen Jahr wurde die 51-Jährige von den Besuchern der Form-Art Glinde zur beliebtesten Ausstellerion gewählt und mit dem Künstlerpreis „ARThur“ ausgezeichnet.

„Aquarelle vom Meer“ im Gutshaus wird am Donnerstag um 19.30 Uhr eröffnet. Begrüßende Worte der Veranstalter spricht Kirsten D. Milke vom Vorstand des Kunstvereins Glinde Die Laudatio auf die Künstlerin und ihr Werk hält Frank Meier aus Heiligenhafen gehalten. Musikalisch wird die Vernissage von Christian Schafferus am Klavier umrahmt.

Wiebke Meier wuchs in Eckernförde aus, In Kiel machte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Als sie vor 20 Jahren ihren Mann kennenlernte zog sie nach Heiligenhafen, wo die Familie bis heute lebt. Selbst Urlaube verbringt Wiebke Meier am liebsten am Meer und macht Fotos oder Skizzen von Landschaft. Aus diesen Voprlagen entstehen leuchtende Aquarelle. Vor 17 Jahren hat sie autodidaktisch begonne, sich mit der Aquarell-Technik zu befasse, mit der sich bewegtes Wasser, Strand und Dünen lebendig und transparent darstellen lassen.

In den vergangenen Jahren hat Wiebke Meier an zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Deutschland und Europa teilgenommen. Außer an der Form-Art beteiligte sie sich 2017 an der internationalen jurierten Ausstellung „Fabriano in Acquarello“, an der internationalen Ausstellung „World of Watercolor“ in Bratislava sowie an der Jahresausstellung der Deutschen Aquarell Gesellschaft.

Im Gutshaus ist sind ihre „Aquarelle vom Meer“ bis zum 3. Juni zu sehen. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstag von 15 bis 18. Auch bei der Finisage am Sonntag, 3. Juni, von 14 bis 17 Uhr wird Wiebke Meier anwesen sein. Der Eintritt ist frei.