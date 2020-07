Hoisdorf : Margrit Strenzke erzählt Katzenmärchen

Im Stormarnschen Dorfmuseum erleben Kinder einen märchenhaften Nachmittag.

06. Juli 2020, 11:49 Uhr

Folgen Sie dem ‚Wink mit der Pfote‘: Margrit Strenzke vom Hamburger Märchenforum erzählt Katzenmärchen aus aller Welt: Wie kam die Katze ins Haus? Warum wurden die Kinder von den Katzen reich beschenkt? Was erzählte der Kater im Holunderbaum? Wozu riet der allwissende Katzenkönig? Was geschah der hungrigen Maus? Das und noch mehr erfahren große und kleine Zuhörer am Samstag, 11. Juli, ab 14.30 Uhr im Stormarnschen Dorfmuseum in Hoisdorf, Sprenger Weg 1. Eintritt frei. Es gelten die üblichen Hygienebedingungen.