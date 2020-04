Fußball-Oberliga : Marcello Meyer verstärkt den SV Eichede

Der erfahrene Marcello Meyer wechselt von Phönix Lübeck zurück zum Fußball-Oberligisten SV Eichede.

von Sascha Sievers

29. April 2020, 12:33 Uhr

Eichede | Fußball-Oberligist SV Eichede hat sich prominent verstärkt und mit Marcello Meyer seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler schlug eine finanziell reduzierte Vertragsverlängerung des 1. FC Phönix Lübeck aus und schließt sich nun nach den Stationen VfB Lübeck, Weiche Flensburg und NTSV Strand 08 erneut dem SV Eichede an. Das rot-weiße Dress der Steinburger hatte Meyer bereits in der Saison 2011/12 getragen. Sein damaliges Engagement endete allerdings bereits nach drei Monaten wegen eines geplanten und später geplatzten USA-Aufenthalts. Nun kehrt der Mittelfeldspieler mit der Erfahrung aus 130 Einsätzen in der Regionalliga Nord und 111 in der Oberliga Schleswig-Holstein zurück zum SVE.

„Mir war es wichtig, in meinem neuen Verein auf hohem Niveau Fußball spielen zu können und Spaß zu haben. Die Mischung beim SV Eichede stimmt. Der Verein verfügt über ein super Umfeld. Ich freue mich darauf, mich in dieser jungen Mannschaft einbringen zu können“, sagte Meyer, der im Sommer sein Ausbildung bei der Bundespolizei beendet und anschließend voraussichtlich in Ratzeburg oder Hamburg stationiert sein wird. „Mit Marcello Meyer konnten wir einen absoluten Führungsspieler für den SV Eichede gewinnen, der darüber hinaus sportlich in der Oberliga zu den Top-Spielern gehört“, sagte der Sportliche Leiter des SVE, Malte Buchholz.

Für seine zweite Mannschaft, die in der Landesliga Holstein um Punkte spielt, hat der SV Eichede zudem die Verpflichtung von Yannik Teichmann vermeldet. Der 23 Jahre alte Stürmer kommt vom Kreisligisten SC Elmenhorst. „Ich freue mich über die Chance und nehme die sportliche Herausforderung, mich in der U23 des SV Eichede durchzusetzen, gern an. Schön, dass ich wieder mit meinem alten Jugendtrainer Paul Kujawski zusammenarbeite“, so Teichmann, der in der Jugend beim VfL Oldesloe unter Kujawski gespielt hatte. „Wir halten immer Ausschau nach jungen und entwicklungsfähigen Spielern aus der Region. Yannik bringt als Stürmer alle Voraussetzungen mit, um eine Bereicherung für unsere U 23 zu werden“, sagte Buchholz.