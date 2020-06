FSJ in Der Oase : Marc Bönicke genießt seine Arbeit im offenen Ganztag

Der junge Delingsdorfer traf nach seinem Abitur die richtige Entscheidung: Ein FSJ beim Mehrgenerationenhaus Oase.

Bad Oldesloe | Nach dem Abitur am Bargteheider Eckhorst-Gymnasium wusste Marc Bönicke - wie die meisten seiner Altersgenossen - noch nicht genau, was er machen sollte. Seine Praktikumserfahrungen mit der Arbeitswelt waren nicht unbedingt positiv gewesen. Die Vorstellung, sich gleich ins Berufsleben zu stürzen oder direkt ein Studium zu beginnen, behagten ihm allerdings nur wenig. „Ich hatte das Gefühl, dass ich dort am falschen Platz wäre“, sagt der 19-Jährige. Er wusste allerdings, dass er an sozialen Fragen interessiert ist.

Insofern war es nur ein kleiner Schritt, sich beim Kreisjugendring über ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu erkundigen, zumal sein Zwillingsbruder Tom die gleiche Idee hatte. Während der als FSJ-ler am Eckhorst-Gymnasium blieb, hatte Marc wenig Lust auf Schule. „Mir sind schon als Schüler die pubertierenden Jugendlichen eher auf die Nerven gegangen“, begründet er.

Genau deshalb fürchtete er auch, falsch zu sein, als er sich bei der Oase für die Ganztagsbetreuung vorstellte, sagt der Delingsdorfer. Aber so kam es nicht, denn sehr schnell hat er sich dort wiedergefunden. „Ich genieße die Freiheit, die ich dort habe und freue mich jeden Morgen darauf, zur Schule zu fahren, etwas mit den Kindern zu unternehmen und Neues zu lernen.“

Dass es in der Klaus-Groth-Schule wegen Rektorenwechsel, Anbau für den Offenen Ganztag und Corona-Maßnahmen turbulent zugeht, tut Marcs positivem Fazit keinen Abbruch.

Nach neun Monaten ist das Ende des Freiwilligen Sozialen Jahrs in Sicht und der 19-Jährige weiß, was er will. „Ich bewerbe mich für einen ganz neuen Studiengang, nämlich Psychotherapie, und würde am liebsten an die Uni Hamburg oder Lübeck gehen.“ Dann könnte Marc vielleicht sogar weiter Baseball im TSV Lütjensee spielen, wo er sich im Nachwuchstraining engagiert.

Wer sich für ein FSJ bewerben möchte, kann das über den Kreisjugendring, Telefon (04531) 8881010, per E-Mail: office@kjr-stormarn.de tun, oder sich direkt dort melden, wo er gerne arbeiten würde. Das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Oase, Telefon (04531) 670848, E-Mail: info@oase-oldesloe.de, sucht zum 1. September einen neuen FSJ-ler für den offenen Ganztag.