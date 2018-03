Lasbek : Mann wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist auf der L90 unterwegs – ein Autofahrer konnte nicht mehr bremsen.

von dpa/shz.de

19. März 2018, 07:55 Uhr

Lasbek | Ein 37 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagabend bei Lasbek (Kreis Stormarn) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 77 Jahre alter Autofahrer habe den Mann auf der Landstraße 90 mit seinem Wagen angefahren, woraufhin er mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

Wie es zu dem Unfall kam und warum der Mann auf der Straße unterwegs war, ist zunächst unklar. Der Verletzte musste noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden und wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Wochenende seinen schweren Verletzungen.

