Mann auf der Flucht war ein Strafgefangener

31-Jähriger aus JVA Duisburg abgehauen: Nach Verfolgungsfahrt gefasst

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2019, 14:54 Uhr

Ahrensburg | Bei dem am Mittwoch auf dem Ostring in Ahrensburg nach einem Unfall festgenommenen Fahrer eines Fünfer-BMW – wir berichteten – handelt es sich nach Angaben des Hauptzollamtes Kiel um einen 31 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen, der aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Duisburg abgehauen war.

Aufgefallen war der Mann dem Zoll, weil er mit einem gestohlenen Kennzeichen an seinem Auto unterwegs gewesen war. Wie berichtet hatte der Autofahrer mehrfach die Anhaltezeichen der Beamten missachtet und war mit hoher Geschwindigkeit auf dem Ostring in Richtung Ahrensburg unterwegs. An der Abfahrt Ahrensfelde verlor der Mann die Kontrolle über seinen BMW, pflügte etwa 20 Meter durch die Böschung und prallte im Gehölz frontal gegen einen Baum. Da zunächst nicht klar war, ob der Flüchtige allein unterwegs gewesen war, wurde mit Spürhunden der Polizei und des Zolls das Gelände neben dem Ostring und den Zufahrtstraßen überprüft. Eine weitere Person wurde dabei nicht festgestellt.

Im Rahmen einer Sofortfahndung wurde der verletzte Mann wenig später in der Nähe des Unfallortes von der Polizei festgenommen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht. Außer Prellungen überstand der Mann den Unfall unverletzt. Im Krankenhaus wurde ein Drogentest durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.