Arbeitsmarkt in Stormarn : Mangel an Qualifikation: Wo, bitte, geht’s zur Fachkraft?

Die Chefin der Arbeitsagentur Bad Oldesloe zieht Bilanz. Der Mangel an qualifizierten Kräften bleibt das größte Problem.

Bad Oldesloe | Alle Jahre wieder ... steigt zum Jahresende die Zahl der arbeitslosen Menschen. Das hat seine Gründe. „Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende saisonal üblich, weil die Unternehmen im Dezember regelmäßig weniger Neueinstellungen vornehmen. Hinzu kommt, dass mehr Beschäftigte aus den Außenberufen wie zum Beispiel aus dem Baubereich oder dem Garten- und Landschaftsbau sich arbeitslos melden.



Positive Entwicklung



Mit 3,1 Prozent hat die Arbeitslosenquote im Dezember zum Vormonat leicht zugenommen, ist nach dem Vorjahreswert jedoch die zweitniedrigste Quote in einem Monat Dezember seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997“, freut sich Dr. Heike Grote-Seifert (Foto), Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten für Stormarn. Die Zahl arbeitsloser Menschen beträgt jetzt 4031 – 140 mehr als im Vormonat. In der Folge ist die Quote gegenüber November um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Vor einem Jahr waren im Dezember 3816 Menschen und damit 215 weniger arbeitslos. Quote: 2,9 Prozent.

Insgesamt blickt die Agenturchefin aber auf eine positive Entwicklung des Arbeitsmarktes im vergangenen Jahr zurück. „Im Jahresdurchschnitt waren im Kreis Stormarn 4001 Menschen auf Beschäftigungssuche und damit 106 weniger als noch 2018. Dadurch sank die Arbeitslosenquote im abgelaufenen Jahr im Jahresdurchschnitt von 3,2 Prozent auf 3,1 Prozent. Das ist der niedrigste Wert in einem Jahr seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. Die gesamtwirtschaftliche Eintrübung hat sich im abgelaufenen Jahr nicht auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt“, so Grote-Seifert weiter.

Der Bestand gemeldeter offener sozialversicherungspflichtiger Stellen im Kreis lag 2019 im Durchschnitt bei 2184 und damit mit acht Stellen weniger nur knapp unter der Zahl des Vorjahres. „Die Unternehmen tun sich schwer, bei weiter abnehmender Arbeitslosigkeit geeignete neue Mitarbeiter/innen zu finden“, sagt die Chefin der Arbeitsagentur. Insbesondere bei der Suche nach Fachkräften mache sich dies bemerkbar. „Für rund 70 Prozent der Stellen wird ausgebildetes Personal gesucht. Da jedoch nicht ausreichend Fachkräfte am Markt vorhanden sind, ist es für viele Betriebe eine Herausforderung, ihre Stellen zu besetzen“, betont die Agenturchefin: „Deshalb liegt unser Augenmerk auch in diesem Jahr unverändert bei der Qualifizierung An- und Ungelernter. Mit Aus- und Weiterbildungsangeboten wollen wir deren Chancen am Arbeitsmarkt verbessern und damit die Unternehmen unterstützen, ihren Fachkräftebedarf zu decken.“

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter sind im Dezember 334 neue sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden. Das sind 68 (plus 25,6 Prozent) mehr als im Vormonat. Damit sind insgesamt 2102 sozialversicherungspflichtige Stellen im Kreis Stormarn zu besetzen, 53 oder 2,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die meisten neuen Mitarbeiter werden im Bereich Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, im verarbeitenden Gewerbe und der Arbeitnehmerüberlassung gesucht.



5784 Unterbeschäftigte



„Die Zahl der Unterbeschäftigten beträgt 5784. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 4,3 Prozent und entspricht damit dem Wert des Vormonats. Im Dezember des Vorjahres betrug die Unterbeschäftigungsquote noch 4,4 Prozent“, so Grote-Seifert. Die Quote zeigt, wie viele Menschen im Kreis Stormarn insgesamt auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung sind.

Nicht als arbeitslos gezählt werden beispielsweise Teilnehmer/innen an Weiterbildungsmaßnahmen und in Arbeitsgelegenheiten oder Arbeitsuchende, die derzeit arbeitsunfähig erkrankt sind, sowie geflüchtete Menschen, die einen Sprach- oder Integrationskurs oder eine der berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters besuchen. Sie alle werden zusätzlich zu den arbeitslos gemeldeten Menschen in der Statistik zur Unterbeschäftigung erfasst, die die Agentur für Arbeit ebenfalls monatlich veröffentlicht.