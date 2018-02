Mal Slapstick, mal Seriöses

„Ulan & Bator“ passen in keine Schublade

von Andreas Olbertz

15. Februar 2018, 13:50 Uhr

Mit Ulan & Bator gastieren am Sonntag, 25. Februar, ab 18 Uhr zwei begnadete Kleinkünstler im Kub. Ulan & Bator haben einen Stil, der sich allen Schubladen verweigert und doch fast alle Genres beinhaltet: Theater, Kabarett, Comedy, a-cappella, Slapstick, Dada, Wortspiele, Seriöses neben Albernem, Unterirdisches neben Meta-Ebene und hier und da sogar ein Tanz.

Alles beginnt damit, dass sich zwei Herren in Grau zwei zufällig gefundene Wollmützen auf den Kopf setzen und damit etwas in Gang setzen, von dem die einen sagen, es sei überraschend, inspirierend und virtuos, andere wiederum sagen, es sei verrückt. Da gibt es zum Beispiel die Pina Bausch-Hommage zweier Fabrikarbeiter, eine dystopische Suite über eine Familie, die die Namen ihrer Kinder gegen Markennamen austauscht und einen Kursus in Business-Yoga, das einem hilft, die göttliche Arbeitskraft in sich zu finden und zu optimieren. Das alles präsentieren beide ohne Einspieler, Dias, Videos oder Lichteffekte, sogar – von zwei Stühlen abgesehen – ohne Requisiten oder Instrumente. Sie verlassen sich als ausgebildete Schauspieler ganz auf ihre Mittel: Körper, Stimme, Gestik, Mimik, tonnenweise Fantasie und Haltung. Beide sind Schlagzeuger, Schauspieler, Jahrgang 67 und Familienväter von zwei Kindern. 2011 erhielten sie den Deutschen Kleinkunstpreis. Tickets kosten 19,50 bis 23,50 Euro.