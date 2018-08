Ahrensburg : „Mah-Jongg“ immer beliebter

Mehr als 20 Mitspieler haben beim Turnier in helle Freude. Die VHS lädt zu einem Kennenlernkursus ein.

von Rolf Blase

08. August 2018, 12:15 Uhr

Mah-Jongg ist ein chinesisches Strategiespiel, das sich schnell erlernen und sich mit dem Kartenspiel Rummy vergleichen lässt, von dem es ebenfalls eine Variante mit Spielsteinen gibt. Aus einer Mauer von Steinen muss der Spieler ein vollständiges Spielbild aus vier Figuren und einem Paar bilden. Neben etwas Glück ist strategisches Denken gefragt.

Mah-Jongg – der im Westen gebräuchliche Name bezeichnet einen Sperling, der auf dem Spielstein Bambus-Eins abgebildet –, hat eine lange Tradition in China. Wer durch das Land reist, sieht immer wieder junge und alte Menschen, die zudem oft um Geld spielen. In Deutschland wurde das Spiel 1919 durch eine Baukastenfabrik in Rudolstadt eingeführt.

Seit ein paar Jahren bietet die Volkshochschule Ahrensburg Mah-Jongg an. „Seit wir das Erlernen dieses Strategiespiels ins Programm aufgenommen haben, werden es immer mehr, die Mah-Jongg spielen wollen“, sagt Heike Gielnik, „dass sich so viele in Ahrensburg für das Strategiespiel interessieren, ist Xuemei Berkholz zu verdanken.“

Die in Peking geborene Chinesin bringt Interessierten nicht nur Mah-Jongg bei, sondern auch die chinesische Sprache für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch wer kein Chinesisch lernt, kann beim Spielen die Bedeutung der Steine chinesisch aussprechen. Denn neben der Strategie lernen die Teilnehmer auch die Aussprache für die einzelnen Steine, unter anderem das Signal „Ich bin fertig“.

Jutta Kirsch und Heinz D. Swoboda-Kirsch, die bei Xuemei Berkholz die Sprache und das Spiel lernen, kamen auf die Idee für ein Mah-Jongg-Turnier. Was vor drei Jahren noch an einem Spieltisch ausgetragen werden konnte, erforderte ein Jahr später schon zwei und in diesem Jahr fünf Tische. Zu den mehr als 20 Mitspielern gehörten auch zwei chinesische Gäste. Gespielt wird nicht um Geld, sondern Plastikchips. Wer am Ende des Turniers die meisten Chips hat, gewinnt.

Zu den zwei Siegerinnen auf den Wanderpokal, Jutta Kirsch und Gila Richter-Hansen, kam jetzt Erich Wallenwein hinzu. Die VHS bietet ab 7. September einen neuen Kursus mit Xuemei Berkholz zum Erlernen von Mah-Jongg an. Er kostet 109,20 Euro für zwölf Termine. Anmeldung unter der Telefonnummer: (04102) 800 211 oder E-Mail: info@vhs-ahrensburg.de.

Man darf also gespannt sein, wie viele neue Gesichter sich zum 4. Ahrensburger Mah-Jongg-Turnier anmelden werden. Das Startgeld in Höhe von zehn Euro wird immer gespendet, in diesem Jahr für den Hamburger „Ring gegen Krebs“, der seit fast 30 Jahren Vereine unterstützt, die sich um krebskranke Kinder und deren Eltern kümmern.