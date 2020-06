Reinfeld : Magda Schirrmacher nimmt Abschied von der Reinfelder Tafel

Die langjährige ehrenamtliche Helferin der Tafel geht mit 90 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Avatar_shz von Frauke Schlüter

19. Juni 2020, 11:00 Uhr

„Was soll ich zu Hause sitzen und Däumchen drehen“, war die Devise von Magda Schirrmacher. Die 90-Jährige war langjährige ehrenamtliche Helferin bei der Reinfelder Tafel und beim Claudius-Mahl. Unermüdlich packte sie mit an und half so den Bedürftigen der Karpfenstadt. Eine Herzensangelegenheit für die in Itzehoe geborene Wahl-Reinfelderin.

Solange sie noch fit sei, werde sie weitermachen. Doch mit 90 Jahren muss sie jetzt doch ein wenig kürzer treten: Die Gesundheit. „Ich will mir zukünftig doch ein wenig mehr Ruhe gönnen“, sagt Schirrmacher. Doch werde sie sicherlich das eine oder andere Mal bei der Tafel vorbeischauen. Die Menschen dort seien ihr sehr ans Herz gewachsen. Sie werde sie schon vermissen. Ebenso geht es ihren Mitstreitern.

Tafel-Vorsitzende Hannelore Meyer würdigte das jahrelange Engagement mit vielen persönlichen Worten: „Unsere Küche ohne Magda ist kaum vorstellbar. Sobald sie ihren Dienst morgens angetreten hat, duftete es nach frischem Kaffee und der Tisch war für unsere Helfer liebevoll gedeckt.“ Wenn es irgendwo einen Engpass gegeben habe, sei Magda wie selbstverständlich eingesprungen, immer interessiert, zugewandt, aufgeschlossen gegenüber Neuerungen und liebenswürdig.

Magda Schirrmacher – fast schon eine Institution bei der Reinfelder Tafel – sie wird eine große Lücke hinterlassen. „Das Helferteam wird die gute Seele sehr vermissen“, so die Vorsitzende. Und die rüstige Seniorin, der man ihr hohes Alter kaum anmerkt und die gut und gerne zehn Jahre jünger geschätzt wird, blickt etwas wehmütig auf ihr Ehrenamt zurück, das sie seit 2010 bekleidete. Jung geblieben ist Magda Schirrmacher auch im Kopf. „Ich bin immer mit vielen Menschen zusammen, so komme nie Langeweile auf und man kann auch noch etwas Gutes tun“, meint sie bescheiden.

Das war immer eine perfekte Kombination für die Rentnerin, die zwei Söhne großzog, ab 1978 in Barnitzer Ortsteil Lokfeld wohnte und jahrelang auf dem Friedhof in Reinfeld arbeitete. Danach hatten sie und ihr Mann eine Holsteiner-Pferdezucht in Mollhagen. 2010 – nach dem Tod ihres Mannes – kehrte sie in die Karpfenstadt zurück. Das hat sie nie bereut.

Die sympathische 90-Jährige, die gern auch mal „op Platt snackt“ und einen – so attestieren es ihre Mitstreiter bei der Tafel – „einen unvergleichlichen nordischen Humor“ hat, zieht ein positives Resümee: „Das war für mich immer ein schöner Zeitvertreib. Es hat eine Menge Spaß gemacht, nette Leute zu bedienen, die Ware zu sortieren oder Kaffee und Kuchen für die Helfer bereitzustellen.“ Ihr positives Lebensgefühl und ihre Hilfsbereitschaft übertrugen sich automatisch auf alle, die Hand in Hand mit ihr arbeiteten. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie im Jahre 2018 vom Stormarner Tageblatt als „Mensch des Jahres“ ausgezeichnet.