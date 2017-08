Bad Oldesloe : Märchenerzähler, Musiker und das Bananen-Klavier

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die einen sitzen am richtigen Flügel im Saal des Kultur- und Bildungszentrums, die anderen basteln ein Bananen-Klavier in der Stadtbibliothek – der 9. September verspricht für Kulturfans ein spannender Tag in Bad Oldesloe zu werden. „Das Kulturnetzwerk gibt es schon lange. Gemeinsam ist ja auch jahrelang das Kub geplant worden“, weiß Kulturmanagerin Inken Kautter. „Zwischen den Protagonisten der Kultur hier vor Ort existieren viele Berührungspunkte, das zeigte sich bei der Kub-Eröffnung oder beim Kub-Tag“, so Kautter. „Warum also nicht mal zusammen eine Veranstaltung auf den Weg bringen?“ Am Sonnabend, 9. September, wird dieses Vorhaben zehn Stunden lang in die Tat umgesetzt. „Die Oldesloer Kultur ist von der Fotoausstellung bis zum Konzert und einer offenen Bühne sehr abwechslungsreich und das zeigt sich auch im Programm“, weiß Tabea Braun, Veranstaltungsmanagerin der Stadt. Es sei gelungen, alle motivierten Aktiven der lokalen Kulturszene gemeinsam an einen Tisch zu holen.

Die Eröffnung des Kulturmarathons findet mit einem Platzkonzert der Marching Band „Stormarn Magic“ vor der Peter-Paul-Kirche ab 14 Uhr statt. In der Kirche selbst geht es dann weiter mit einer Orgelführung. Ab 15 beginnt außerdem das Programm an den weiteren beteiligten Spielstätten.

Im historischen Rathaus ist die Vernissage der Ausstellung „Reflexionen“ des „Frauen-Foto-Forums“ und des „Oldesloer Foto-Clubs“ zu erleben. Dazu spielt die Lehrerband „Samrock“. Im Mehrgenerationenhaus Oase gibt es nicht nur leckere Suppe, sondern es können kleine „Inchies“ als Kunstwerke gefertigt werden, die später ein Mosaik ergeben. Im Bella- Donna-Haus gibt es nicht nur Grimms Märchen zu hören, sondern auch die Ausstellung „Elemen-Tar“ von Marianne Kleine-Wilke zu sehen. Spät erwarten die Besucher dann Clowninnen-Auftritte . In der Stadtbibliothek kann mit dem Programm „Makey Makey“ experimentiert werden. Unter anderem soll es gelingen, ein Bananen-Klavier zu basteln, mit dem die Früchte zu Tasten umfunktioniert werden. Experimentiert wird auch mit den „Senior-Trainern“ im Bürgerhaus, die sich mit Elektrizität und Magnetismus, sowie alternativen Energiegewinnungen auseinandersetzen.

Im Kulturhof werden sie außerdem ihr Reparaturcafé und die Fahrradwerkstatt öffnen. In der Galerie BO-Art werden Lesungen stattfinden und natürlich gibt es die aktuell ausgestellten Kunstwerke zu sehen. Der Verein „Wir für Bad Oldesloe“ lädt den gesamten Tag über zur elektronischen GPS-Schnitzeljagd beim „Geo Caching“ ein. Die Schauspieler von „Bad Oldesloe macht Theater“ präsentieren auf der Hude vergessene, alte Kinderspiele. In der Juze werden Impressionen eines jungen Flüchtlings gezeigt und Bastel-Workshops angeboten.

Für einen offenen Tanzworkshop sorgen die Musik- und die Ballettschule ab 15 Uhr im Kub-Saal. Musikalisch geht es dort dann mit Elin Bell und später mit Swing von Christoph Wiatre weiter. Den Schlusspunkt des Tages setzen nach einem gemeinsamen Treffen im Kub-Foyer die „Offene Bühne“ Mary Stolpe des Klngstdt e.V. und der VHS ab 20.15 Uhr im Kub-Saal. Die Klangstädter versprechen dann ab 22 Uhr noch ein DJ-Set von „MCPC“ für alle Teilnehmer und Besucher, die zum Abschluss noch tanzen wollen. Anmeldungen für die offene Bühne können an Mail kub@klangstadt.de geschickt werden.

Am Sonntag, 10. September, geht es dann für viele Kulturschaffende und Besucher direkt weiter mit dem „Kurparkfest“ der Kurpark AG. Optischer Verbindungspunkt zwischen den Veranstaltungen und den Spielorten sind Wimpelketten, die vom „Interkulturellen Handareitstreff“ hergestellt wurden.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:00 Uhr