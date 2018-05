Siek : Mähen wie in alten Zeiten

Karl-Hermann Vahle restauriert seit zwei Jahren eine historische Landmaschine.

von shz.de

30. Mai 2018, 06:00 Uhr

Im vorigen Jahrhundert war die Erntezeit für die Bauern noch viel mühsamer als heute. Zum Einsatz kam unter anderem ein so genannter Mähbinder, der das Getreide zusammenraffte, es zu Garben bündelte und dann auf dem Feld ablegte. Heutzutage wird das Getreide so kurz gezüchtet, dass die Ähren gleich beim ersten Arbeitsgang mit einem Drescher geerntet werden. Früher war das Dreschen eine Aufgabe, die im Winter in der Scheune erledigt wurde.

Karl-Hermann Vahle hat das Landleben auf dem Hof seiner Eltern kennengelernt, wo er heute noch wohnt. „Wenn mein Vater die Pferde angespannt hat, stand ich mit leuchtenden Augen dabei“, erzählt der Ingenieur für Flugzeugbau, der immer noch von den alten Gerätschaften fasziniert ist.

So kam es, dass er vor 15 Jahren einen Mähbinder erstand, den er seit zwei Jahren aktiv restauriert. Die Teile liegen in seiner Scheune, müssen gereinigt, entrostet und gefettet werden. Im Spätsommer, etwa Ende Juli oder Anfang August, wenn die Weizenernte dran ist, will er auf einem Teilfeld seines verpachteten Ackerlandes einen Streifen wie in alten Zeiten mähen. Dann soll der historische Mähbinder noch einmal zum Zuge kommen, allerdings hinter einem passenden Traktor eines Nachbarn, nicht wie früher hinter einem Pferd. Das würde das Schleswiger Kaltblut „Valentino“, das Kutschpferd des Hobby-Landwirts, wohl auch nicht so toll finden.

Karl-Hermann Vahle ging trotz der Faszination für die Landwirtschaft, beruflich einen anderen Weg. Nach einer Lehre als Elektromechaniker studierte er Flugzeugbau und war viele Jahre als Projektingenieur bei Airbus tätig. Später machte er sich mit einem eigenen Ingenieurbüro selbstständig. Der 63-Jährige engagiert sich zudem für den Verein Braaker Mühle, dessen Vorsitz er im April 2016 übernommen hat. Auch im Sieker Kreis ist er Mitglied. Auf dessen Homepage wird der genaue Termin der historischen Mähaktion bekannt gegeben, da er wegen des Wetters nicht genau bestimmt werden kann. Wer zuschauen möchte, schaut öfter mal nach unter www.sieker-kreis.de nach.