Bad Oldesloe : Mädchentage in der Juze

An jedem Montag gibt es ein spezielles Programm nur für Mädchen. Jungen müssen draußen bleiben.

von shz.de

27. Januar 2019, 12:21 Uhr

Schon seit über 25 Jahren gibt es den Mädchentag in der Jugendfreizeitstätte (Juze). Jungen bleiben an diesem Tag mal draußen. An jedem Montag werden speziell für die Mädchen verschiedene Aktionen angeboten. Am heutigen Montag, 28. Januar, sollen Freundschaftsarmbänder geknotet werden – entweder für sich selber oder für die beste Freundin.

Eine Woche später, am 4. Februar, heißt es „Verblüffendes“. Dabei werden Kartentricks geübt, „Black Stories“ gelöst und der ein oder andere Zaubertrick ausprobiert. Am 11. Februar geht es um „Lightpainting“. Dann werden faszinierende Fotos im Dunkeln gemacht, bei denen durch eine längere Belichtungszeit zum Beispiel der eigene Name mit einer Taschenlampe oder einer Wunderkerze in die Luft geschrieben werden kann. Am 18. Februar steht „Brandmalen“ auf dem Programm. Dabei wird ein Stück Holz mit einem heißen „Brennpeter“ verziert. Am Montag, 25. Februar, wird es zuckersüß, wenn die Mädchen leckeres Popcorn machen selbst und Cocktails kreieren.

Der Mädchentag findet immer montags von 15 bis 18 Uhr in der Jugendfreizeitstätte, Am Bürgerpark 2, statt und ist für Mädchen ab zehn Jahre gedacht. Die jeweiligen Programmangebote sind auf dem sogenannten Mädchentagkalender, oline auf www.badoldesloe.de/juze, zu finden und in der Regel kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mädchen, die nicht an diesen Angeboten teilnehmen möchten, können natürlich trotzdem vorbeikommen und alles nutzen, was die Juze zu bieten hat. Von Kicker über Billardtisch, Tischtennis oder PC-Plätzen bis hin zu Gesellschaftsspielen oder auch Konsolenspielen an der PS4 stehen viele Dinge zur Verfügung.