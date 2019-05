Lübeck : Lust auf Ahorn, Buche, Eiche und Nuss

Ein Mann kehrt mit seinem Geschäft zurück zu den Wurzeln: Holz.

von Karin Lubowski

17. Mai 2019, 12:12 Uhr

Es musste ja so kommen: Die Lust auf Ahorn, Buche, Eiche, Nuss liegt bei Siegfried Kesting seit Generationen in der Familie. Er selbst sei quasi in einer Holzhandlung aufgewachsen, sagt er.

„Holzereien“

Als der Mann aus Schwaben vor einem Jahr seine „Holzereien“ an Lübecks Fleischhauerstraße eröffnete, ist er an seine Wurzeln zurückgekehrt. Spielzeug, Küchengerät, Büroutensilien, Uhren, Schmuck, Beleuchtungskörper – bei ihm kann man im wahrsten Sinn des Wortes Bauklötze staunen.

„Eigentlich war der Plan ein anderer.“ Kestin steht zwischen zwei Urkunden. Rechts der Tischlermeisterbrief des Großvaters aus dem Jahr 1920, links der Kaufmannsgehilfenbrief des ebenfalls holzaffinen Vaters von 1949.

Karin Lubowski

Zwar hat Siegfried Kesting im westfälischen Lage Holzkaufmann gelernt, zwar hat er später für ein Bremer Unternehmen Computersysteme für den Holz- und Baustoffhandel vertrieben, dann aber sattelte er doch um. In Stuttgart gelandet, führte er zehn Jahre lang einen Schreibwarenladen. Eine Ecke seines Herzens war aber hanseatisch. Lübeck kennt er seit seiner Kindheit.

Familientradition

Auch diese Bekanntschaft hat Familientradition, hier landeten die aus Danzig vertriebenen Großeltern, der Vater verbrachte hier ein Jahr seiner Lehrzeit und ließ sich mit der Mutter in der Aegidienkirche trauen. An die Ostsee fuhr man später in den Urlaub. Und als es Kesting im Ländle u. a. mit „Stuttgart 21“, vor allem aber wegen der hartnäckig dicken Luft zu ungemütlich wurde, zog es ihn wieder her.

Wie in Stuttgart sollte es auch auf der Altstadtinsel ein Schreibwarengeschäft werden. Eigentlich. „Aber es gab ja schon so wunderbare Läden dieser Art hier“, sagt Kesting. „Also kam wieder Holz ins Gespräch.“ Und so machte er sich auf die Suche sowohl nach einem Ladengeschäft und einer Wohnung. Ersteres fand er in der Fleischhauerstraße, der Vormieter hatte sich gerade ums Eck vergrößert – ein gutes Omen, denn, so Kesting: „Wer wegen Platzmangels umzieht, muss ja wohl erfolgreich gewesen sein.“

Wie bestellt fand sich im Verkaufsraum eine historische Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert. „Gibt es einen besseren Ausdruck für die Beständigkeit dieses Materials?“, fragt Kesting. Eine Wohnung fand er wenige Fußminuten vom Geschäft entfernt an der Hüxtertorallee, es war die, mit der er schon Monate zuvor geliebäugelt hatte, und die wunderbarerweise noch immer zu haben war.

Blauäugig sei er sein Holzgeschäft angegangen, „aber mit Verbindungen zu einigen wenigen Produzenten“, sagt er lächelnd. Als wirkliche Schwerarbeit habe sich die Namensfindung erwiesen. Monate und eine Menge Gedankenschmalz hat es gebraucht, bis die „Holzereien“ in der Welt waren. Auch die heutige Vielzahl seiner Lieferanten hat er sich mit einiger Mühe aufgetan.

Zwar habe man ihm gleich zu Beginn seiner Lübecker Zeit von den Weihnachtsmärkten berichtet, auf denen ja ebenfalls Holzprodukte angeboten werden, aber auf die Visitenkarten, die er an die heimischen Produzenten verteilt hat, habe es nur sehr verhaltenes Echo gegeben. Deutlicher sei hier und da die Sorge formuliert worden, dass er den Weihnachtsmärkten Konkurrenz mache. „Aber das war nie meine Absicht“, sagt er.

Der augenfälligste Unterschied besteht schon darin, dass es bei ihm die Holzprodukte das ganze Jahr über gibt. Bemaltes Kinderspielzeug, Brettspiele, Armbanduhren, die statt in Edelmetall in schön gemasertes Holz gekleidet sind, Vasen, die Glas und Holz miteinander vereinen, edle Intarsienspieluhren, Schalen, Kreisel, Zollstöcke, deren Glieder aus unterschiedlichen Hölzern gefertigt sind und die auf der Rückseite von den jeweiligen Eigenarten erzählen, Aktenkoffer und Handtaschen, Kämme und Büsten hat er im Angebot. Und natürlich Bauklötze. Der meistverkaufte Artikel ist ein sogenannter Ewiger Kalender aus Birnenholz mit Ahornverbödung.

Eine echte Lücke

Kesting ist mit seiner Geschäftsidee in eine echte Lücke gestoßen. Naturstoffe liegen im Trend. Und dass die Holzprodukte, die es bei ihm zu kaufen gibt, nicht nur optische, sondern auch haptische Erlebnisse bieten, darauf legt er Wert. Sein Ziel sei es gewesen, etwas Einmaliges zu schaffen, sagt er. Tatsächlich gibt es so etwas wie seine „Holzereien“ weit und breit kein zweites Mal. Entsprechend groß war die Neugierde der Passanten.

„Im Mai 2018 habe ich einfach aufgesperrt und abgewartet“, sagt Kesting, „von Anfang an kamen hier Kunden herein.“ Und zufrieden setzt er hinzu, dass das Geschäft ihn nicht reich mache, wohl aber ernähre. Sogar ein kleines Versandgeschäft hat er sich inzwischen aufgebaut und dadurch – insbesondere dem touristischen Treiben in der Hansestadt sei Dank – Kundschaft in ganz Deutschland gewonnen.

Ob er manchmal in Wehmut an Stuttgart zurückdenkt? Nein. Kesting fühlt sich rundum wohl im Norden. In Lübeck sei alles „dicht bei“ hat Thomas Mann einmal vermerkt. Die unkomplizierte Eroberung der Altstadt per pedes genießt Siegfried Kesting besonders. „Und dann die Luft!“, sagt er und berichtet von einstigen Atemwegsbeschwerden, die seit einem Jahr der Vergangenheit angehören. Und dass er mit seinem Geschäft zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, macht ihn doppelt froh.