Bad Oldesloe : „Luscher-Heft“ – Führer durch Geschäftswelt

„Die Tasche lebt natürlich weiter!“ Gerade hatte Nicole Brandstetter das formale Ende der von ihr und Angela Dittmar ins Leben gerufen Kampagne „Ich bin für Einkaufen in Bad Olde“ verkündet. Zum Abschluss wurde jetzt das „Luscher Heft“ vorgestellt. Ein Buch – 124 Seiten dick – in dem sich 57 Oldesloer Unternehmen präsentieren. 43 von ihnen zusätzlich mit einem Gutschein. Die roten Taschen, die bepflanzten Foto-Taschen vor den Geschäften, die Foto-Wimpel über der Innenstadt – all das waren Elemente der Kampagne, an der sich rund 80 Kaufleute beteiligten. Angela Dittmar und Nicole Brandstetter ist es sogar gelungen, Filialisten mit an Bord zu bekommen. Doch das Thema ist jetzt abgearbeitet. Die Kampagne ist beendet.

Zum Abschluss also das Luscher-Heft. „Luschern“ ist norddeutsch und bedeutet so viel wie neugierig gucken, spionieren. Das ist der Sinn hinter dem Buch – mal schauen, was es in Oldesloe so zu entdecken gibt. Ein bunter Mix an Firmen-Kurzporträts – vom Bioladen über den Baumarkt, die Autowerkstatt, den Discobesuch, Versicherungen und Geldinstitute. „Das ist ein Mehrwert für die Stadt“, ist Nicole Brandstetter überzeugt: „Das soll Lust auf Oldesloe wecken und den Überblick erleichtern.“ Die Kombination von Unternehmensdarstellung und Gutscheinheft stelle einen zusätzlichen Anreiz dar, sich auf den Weg in die Kreisstadt zu machen. Da sich auch die Stadt mit mehreren Tausend Euro beteiligt hat, ist auch sie in dem Buch vertreten. „Das ist ein gutes Zeichen für die Zusammenarbeit“, freut sich Nicole Brandstetter.

10 000 Exemplare des Buchs sind gedruckt worden. Sie sind ab sofort kostenlos in den beteiligten Unternehmen und der Stadt-Info erhältlich. Die darin enthaltenen Gutscheine können bis Ende des Jahres eingelöst werden. Als Angela Dittmar und Nicole Brandstetter gestern die ersten Exemplare verteilten, brandete von den beteiligten Geschäftsleuten Applaus auf. „Ich freu’ mich so“, oder „Das habt ihr toll gemacht“, kam als Lob von den Teilnehmern.

Das Buch ist jetzt ein klares Ende der bisherigen Kampagne. Das Programm ist abgearbeitet. „Aber das ist nicht das Ende der Tasche“, stellt Nicole Brandstetter klar. In Zukunft wird es allerdings auf einem anderen Gleis weitergehen. Die „Wirtschaftsvereinigung“ ist bereits gegründet, Brandstetter und Dittmar sind im Vorstand – das deutet auf eine gewisse Kontinuität hin.

Der neue Verein wird sich allerdings neben der Werbung einem breiteren Aufgabenspektrum widmen. „Wir wollen die Netzwerkarbeit forcieren“, erklärt Nicole Brandstetter. Allgemeine Themen wie beispielsweise der Fachkräftemangel sollen thematisiert werden. Die Wirtschaftsvereinigung versteht sich aber auch als Interessenvertretung gegenüber der Politik.

