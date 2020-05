Lübecks Wirtschaft in Zahlen

Gesundheitswirtschaft ist die beschäftigungsintensivste Branche in der Hansestadt

Lübeck | Mit dem „Branchenreport Lübeck“ hat die Wirtschaftsförderung der Hansestadt einen umfangreichen Bericht zum Zustand des Standorts vorgelegt: Zu den größten Branchen zählen Gesundheits-, Ernährungs- und die Logistiwirtschaft mit zusammen über 37.000 sozialversicherten Menschen.

„Der Report gibt einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Wirtschaftsbereiche der Stadt und zeigt Trends und Entwicklungen im zeitlichen und überregionalem Kontext auf“, sagt

Dario Arndt, Prokurist und Projektverantwortlicher bei der Wirtschaftsförderung GmbH.

Basis für den Report sind die Werte aus dem Jahr 2019. „Wir haben damit den Stand vor der Corona-Pandemie festgehalten und können auf dieser Basis die Auswirkungen ablesen und interpretieren“, so Arndt.

Im Report wurden 16 Branchen betrachtet. Als beschäftigungsintensivste werden für den Standort Lübeck die Gesundheitswirtschaft mit 22.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigen (SvB), die privaten Dienstleistungen (15.000), die unternehmensnahen Dienstleistungen (11.000), die Ernährungswirtschaft (8.500) und die Logistikwirtschaft (6.800) genannt. Diese fünf vereinen fast zwei Drittel aller Beschäftigten auf sich. Im bundesweiten Vergleich liegen in Lübeck die Beschäftigtenzahlen dieser Branchen deutlich über Durchschnitt. Mit einem Wachstum von 105 Prozent (Bildung) und 71 Prozent (Digitale Wirtschaft) in den letzten zwölf Jahren liegen sie deutlich über dem Bundesdurchschnitt und weisen in Lübeck die größte Dynamik auf. „Gemeinsam vereinen die beiden Branchen mittlerweile fast zehn Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf sich. Eine überdurchschnittliche Entwicklung ist zudem im Bereich Ernährungswirtschaft zu verzeichnen. Hier liegt das Wachstum bei 37 Prozent“, so Dario Arndt.

Diese beschäftigungsintensiven Branchen gehören auch zu den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen. Die Gesundheitswirtschaft, Ernährungswirtschaft, Logistikwirtschaft sowie unternehmensnahe Dienstleistungen erzielen gemeinsam knapp 60 Prozent des Gesamtumsatzes von 20 Milliarden Euro in Lübeck.

Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation und Anträge für Kurzarbeit für fast 23.000 Beschäftigte am Standort für die Monate März und April plant die Wirtschaftsförderung Lübeck, den zweijährigen Analysezyklus zu verkürzen und auch im kommenden Frühjahr einen Branchenreport zu erstellen. „Damit ließen sich bereits im Frühjahr erste strukturelle Auswirkungen der Krise identifizieren“, so Arndt. „Wir rechnen mit deutlichen Umsatzeinbußen für Lübecks Unternehmen. Besonders betroffen sind Freizeit und Tourismus, Einzelhandel, sowie Gastronomie und Kultur. Aufgrund der tendenziell eher systemrelevanten Beschäftigung in Lübeck trifft die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Lübeck vielleicht etwas weniger hart als andere, eher monostrukturierte Standort, die von einer Industrie abhängig sind“, so Arndt weiter. Dies gelte es in den kommenden Wochen und Monaten zu analysieren.





> Branchenreport der Wirtschaftsförderung Lübeck, Download unter: luebeck.org/downloads