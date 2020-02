2. Handball-Bundesliga : Lübeck-Schwartau sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

VfL bezwingt HSG Konstanz nach Pausenrückstand mit 20:17.

23. Februar 2020, 15:16 Uhr

Lübeck | Aufatmen beim abstiegsbedrohten Handball-Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau. Die Nordlichter feierten im wichtigen Heimspiel gegen die HSG Konstanz einen 20:17-Heimerfolg und damit den ersten Sieg im Jahr 2020. Nach schwacher erster Halbzeit und 7:9-Pausenrückstand steigerten sich die Gastgeber gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt und gewannen verdient.

Kampf und Krampf

Ein erstes Zeichen setzte zu Spielbeginn Dennis Klockmann. Der VfL-Torwart parierte gegen Paul Kaletsch (1.). Trotzdem waren es die Gäste, die die erste Führung (3.) des Abends bejubelten. In der umkämpften Partie zeigten die Lübecker allerdings schnell eine Reaktion. Jasper Bruhn und auch Jan Schult drehten den Rückstand in eine 2:1-Führung (7.) um. Klockmann behielt bei einem Siebenmeter gegen Kaletsch die Oberhand, konnte aber nicht verhindern, dass Fabian Wiederstein zum 2:2 ausglich (10.). Nach dem 4:3 von Bruhn war es erneut Klockmann, der Joshua Braun beim Strafwurf den Schneid abkaufte. Vorne aber schoss der VfL drei „Fahrkarten“ und konnte sich nicht absetzen. Kampf und Krampf waren Trumpf, Spielfluss kam kaum noch auf, sodass beim Stande von 7:9 die Seiten gewechselt wurden.

Umstellung bringt die Wende

VfL-Coach Piotr Przybecki besetzte mit Beginn des zweiten Abschnittes die halbrechte Position mit Niels Versteijnen neu. Der Niederländer traf per Siebenmeter zum 8:9 (32.). Markus Hansen und Steffen Köhler glichen zum 10:10 (33.) aus. Der VfL gewann an Sicherheit: Köhler und Versteijnen besorgten eine Zwei-Tore-Führung (12:10/37.). Die HSG egalisierte zwar noch einmal. Doch nach dem zwischenzeitlichen 13:13 (46.) brachten Tim Claasen und Köhler den VfL mit 15:13 (48.) in Front. Und als Bruhn wenig später das 17:14 (51.) erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. „Wir haben uns gesteigert und am Ende noch verdient gewonnen“, freute sich Przybecki. „Dieses Erfolgserlebnis gibt uns hoffentlich die nötige Sicherheit für die nächsten Aufgaben“, sagte der VfL-Coach.

VfL Lübeck-Schwartau: Mallwitz, Klockmann – Glabisch (1), Gonschor, Mrozowicz (1), Versteijnen (4), Hansen (3), Ranke, Schult (1), Waschul, Köhler (4), Schrader, Kretschmer, Claasen (2), Möller, Bruhn (4).

Spielfilm: 1:1 (5.), 3:3 (12.), 4:4 (17.), 5:6 (25.), 7:9 (30.) - 11:10 (36.), 13:12 (44.), 15:14 (50.), 18:15 (55.), 20:17 (60.). – Zuschauer: 2067.