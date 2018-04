Lübeck: Kommunalwahl ab heute

Am Sonntag, 6. Mai, findet in Schleswig-Holstein die Kommunalwahl statt. Wahlberechtigte können aber schon von heute bis zum 4. Mai im Wahlbüro im Lübecker Rathaus ihre Stimme abgeben. Das Büro ist geöffnet: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, von 9 bis 16 Uhr und Donnerstag, von 9 bis 18 Uhr. Bis zum 15. April sollen Wahlbenachrichtigungen per Post zustellt sein. Auch im Wahlbüro besteht die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen (Ausweis nicht vergessen!), auszufüllen und abzugeben. Wer Briefwahl beantragen möchte, kann das unter www.wahlen.luebeck.de oder Mail wahlen@luebeck.de. Telefonisch geht es nicht. Die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen endet am 4. Mai um 12 Uhr – dann schließt das Wahlbüro, auch online-Briefwahlantrag ist nicht mehr nutzbar.