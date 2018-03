Lübeck: 184 Projekte gefördert

Gemeinnützige Sparkassenstiftung Lübeck spendiert einen Erlebnisweg von Lübeck nach Travemünde

Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung Lübeck hat hat 2017 genau 184 Projekte mit 3,3 Millionen Euro gefördert.

Wichtig seien der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung auch kleinere Projekte, so Wolfgang Pötschke, Stiftungsvorsitzender, und Vorstandskollegen Frank Schumacher und Titus Jochen Heldt. Der kleinste Förderbetrag ging an die Schule am Stadtpark. Sie erhielt 300 Euro für eine Festschrift zum 150. Geburtstag der Schule. Im vergangenen Jahr sind 241 Anträge eingegangen, 184 konnten Unterstützung finden. Seit der Gründung der Stiftung wurden insgesamt über 33 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte ausgegeben. Der Vorstand hat auch schon einige Ideen für das laufende Jahr. So stehen 300 000 Euro für einen Erlebnispfad von der Lübecker Innenstadt und Travemünde zur Verfügung. Der „Sparkassenwanderweg“ soll mit Informationen und Spielgeräten ausgestattet werden. Im Moment läuft noch die Abstimmung mit der Verwaltung der Hansestadt. Eine Realisierung könnte aber noch im ersten Halbjahr erfolgen. Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung hat in der Breiten Straße eine eigene Geschäftsstelle neben der Sparkasse zu Lübeck. Das Büro ist werktags von 11 bis 12 Uhr besetzt.