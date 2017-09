Lokale Samen in fremden Böden

vergrößern 1 von 1 Foto: Niemeier 1 von 1

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 19.Sep.2017 | 18:00 Uhr

Das Thema Migration ist zu negativ behaftet und kommt oft in Zusammenhängen mit Problemen ins Gespräch. Das war vor allem auch wieder im Bundestagswahlkampf zu bemerken. Mitgliedern der Stormarner Künstervereinigung „Stormart“ gefällt diese einseitige Semantisierung des Begriffs so gar nicht. Der Oldesloer Künstler Hardy Fürstenau ergriff daher die Initiative und brachte ein neues Projekt auf den Weg: „Erdquadrat – globale Migration“ lautet der Titel einer besonderen Kunstinstallation, die bei der Vernissage an diesem Sonntag um 14 Uhr ihren Startpunkt finden wird.

Und diese Idee steckt dahinter: Außerhalb der Kreisgrenzen – und zum Teil sogar auf anderen Kontinenten und in ganz Europa – wurden insgesamt zwei Kilogramm Erdproben gesammelt. Diese werden am Sonntag von 23 Stormarner Künstlern aus der lokalen Initiative in ein dafür vorbereitetes Areal im Skulpturenpark am Haus am Schüberg eingelassen, das zwei Mal zwei Meter groß ist.

Stormarner Samen sollen dann in der vermischten Erde für zukünftige Blüten sorgen. Ein erfolgreich zur Blüte gebrachter Samen sei ein Zeichen für eine gelungene Integration. Die fremde Erde und die örtlichen Samen finden zueinander und ergänzen sich. Dieser Vorgang symbolisiert die gesellschaftliche und kulturelle Akzeptanz und in der Folge die Integration in die neue Umwelt.

Geplant ist es, dieses Areal über längere Zeit komplett der Natur zu überlassen. Der Fortschritt der Entwicklung in diesem besonderen Stück Natur wird mit regelmäßigen Fotografien dokumentiert werden. Das Projekt wird im Internet (www.stormar-art.de / eq_globalemigration.html) zu sehen sein. „Migration ist aus meiner Sicht etwas völlig Normales, etwas Natürliches“, erläutert Fürstenau seine Sicht auf das Thema. Dass die Vernissage am selben Tag wie die Bundestagswahl stattfindet, ist durchaus kein Zufall. „Ich möchte – gerade zur Bundestagswahl – mit dem Projekt Dampf aus einer emotionsgeladenen, ideologiebehafteten und politisierten Debatte nehmen und sie wieder versachlichen“, so Fürstenau. „Wir wollen so zur Auseinandersetzung, zum Reflektieren über das Thema anregen”, ergänzt Axel Richter, der Leiter des Kunsthauses am Schüberg.

Wichtig sei den Beteiligten für das Projekt gewesen, dass es im öffentlichen Raum stattfinden kann. Es sei allerdings durchaus problematisch, dafür den richtigen Ort zu finden. Es sei der Eindruck entstanden, dass es sehr schwierig ist, Städte oder Gemeinden von so einem Projekt zu überzeugen oder sie direkt mit an Bord zu bekommen. Umso glücklicher seien die Künstler nun, dass sie mit dem Skulpturenpark eine sehr gute Fläche gefunden haben.

>Um 11 Uhr wird im Kunsthaus im Vorwege noch die Vernissage von Michel Meyer und Reinhard Osiander stattfinden. Um 14 Uhr startet das „Erdquadrat“-Projekt. Das Kunsthaus lädt außerdem zum Sommerfest ein.