Lübeck : Löwenapotheke mit einem ganz eigenen Konzept

Wie Marcus Niendorf dafür sorgte, ein glücklicher Apotheker zu werden.

09. Oktober 2019, 11:29 Uhr

Nein, als „Museum“ will Apotheker Marcus Niendorf nicht bezeichnen, was er unter dem Dach seiner Löwen-Apotheke eingerichtet hat. „Nennen wir es Wunderkammer“, sagt er. Ein treffender Ausdruck, denn hier gibt er nicht nur der Geschichte der Pharmakologie und Pharmazie Raum, hier kommen auch seine Leidenschaften zum Tragen: Die mit seinem Beruf verwobene Naturkunde zum Beispiel, Kunst, Geschichte. Von letzterer ist das Haus randvoll.

„Einfache, natürliche Lösungen für alltägliche Probleme.“ So ist überschrieben, was Marcus Niendorf als seine Vision bezeichnet. Berühmt ist seine Apotheke für Salben und Öle mit klangvollen Namen: „Löwenschlaf“, „Balsam für die Seele“, „Herpinator“, „Busenfreund“. In hübschen Reihen präsentieren sich die Mittel gegen schlaflose Nächte, raue Hände, triefende Nasen, blaue Flecken – hergestellt nach Niendorf-Rezepturen, ein Alleinstellungsmerkmal. Ob man bei ihm auch ganz konventionell Rezepte einlösen kann? „Na, sicher“, sagt er, „ich bin ja schließlich konventionell ausgebildeter Apotheker.“ In vierter Generation übrigens und alle Vorgänger waren hier in der Löwen-Apotheke ansässig.

Er selbst wäre zunächst gerne ausgebrochen aus dieser tradierten Linie, hätte sich gerne der Kunst oder Architektur gewidmet. Doch dann siegte nach dem Abitur am Katharineum 1982 doch der väterliche Einfluss, und Niendorf studierte Pharmazie. „Sehr unwillig“, sagt er rückblickend. Und tiefe, innere Überzeugung war es auch nicht, mit der er dann die Löwen-Apotheke übernahm. Die war damals eine Apotheke wie alle, sah aus, wie die Apotheken üblicherweise aussahen – und sich gegenseitig das Wasser abgruben.

„Gin für mehr

Toleranz“



Dann setzte der Besuch der alten Klosterapotheke Santa Maria Novella in Florenz, dort, wo früher Dominicanische Mönche ihre Medizin mischten und heute Luxusdüfte verkauft werden, eine Initialzündung in Gang und das „Tu es“, die Aufforderung, die über dem Eingang seines ehemaligen Gymnasiums steht, tat ein Übriges: 2006 richtete Marcus Niendorf Apothekenräume nach seinen Vorstellungen ein und rückte eigene, teils aus dem Familienfundus überlieferte Rezepturen in den Fokus. Den Anfang machte die „Heilsalbe 22“. Seither ist er glücklicher Apotheker.

Aber, so sagt er, ganz wesentlich zum Gelingen hat seine Frau Dietlind Wolf beigetragen – „als Fotografin, die das Bild der Löwen-Manufaktur nach außen prägt, als Sparringspartnerin, Beraterin, Verbindungsglied zu meinen weiblichen Mitarbeiterinnen, als treibende Kraft, die mich ermutigt hat, die Etiketten selbst zu gestalten“. Am vorläufigen Ende der kreativen Kette steht allerdings keine Tinktur gegen ein Alltagsproblem, sondern mit dem „Gin für mehr Toleranz“ ein eigens gebranntes und mit Grapefruit und Rose aromatisiertes Genussmittel.

25 Liter hatte Niendorf jüngst zur Lübecker Museumsnacht auf 50 Flaschen ziehen lassen und zur Verkostung in seine Wunderkammer geladen. „Um Mitternacht war alles weg“, sagt er, noch immer ein wenig verwundert über diesen Erfolg, denn das Kultgetränk Gin gibt es schließlich allerorten. Niendorf wird für Nachschub sorgen. Derweil hält ein Schaustück im Büroregal die Erinnerung an den feinen Tropfen wach: Eine Apothekerflasche, versehen mit einem vom kunstaffinen Niendorf entworfenen, gezeichneten und betexteten Etikett. „Alles kann, nichts muss“, steht mit anarchischem Augenzwinkern neben einem Menschen, der einem anderen – Mann-Frau, Frau-Mann, Frau-Frau, Mann-Mann – in die Brust zwickt.

Die Wunderkammer war in der Museumsnacht indessen nicht nur wegen des in gläsernen Messbechern kredenzten Alkohols ein Hotspot. Es gibt viel zu entdecken in diesem Raum, in dem die Schränke mit den lateinisch beschrifteten Schubladen dicht an dicht die Blicke regelrecht bannen. Dies ist eine Einrichtung aus dem Jahr 1850, eine betagte Hamburger Apothekerin hat sie dem Lübecker Kollegen überlassen, der dazu allerlei historisches Gerät dekoriert hat. Ein kupferner Destillator ist da zu sehen, Mörser, eine Retorte wie aus dem Bilderbuch, historische Apothekerfläschchen.

„Schnuppern Sie mal“, sagt Niendorf und entfernt einen uralten Stöpsel. Aus dem Glas riecht es noch immer nach Menthol. Und über der alten Apothekerpracht schwebt ein präpariertes Krokodil. Das gehörte bis zum 19. Jahrhundert zum guten Apotheker-Ton und -Marketing.